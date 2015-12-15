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AYM’den kamu görevlilerine ‘konaklama gideri’ kararı

Konaklama giderlerinin on gün ile sınırlandırılmayacak

15 Aralık 2015 14:33

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçici görevlendirilen kamu görevlilerinin konaklama giderlerinin on gün ile sınırlandırılmasını anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre geçici görevlendirme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin kamu hizmetin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden, konaklama giderlerinin ödenmesini on gün ile sınırlayan kuralın sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını kaydetti. 

İtiraz konusu kuralın Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. AYM kararı oy çokluğu ile aldı.

 

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