T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYM'den HDP'li Irmak'ın ‘hak ihlali' başvurusuna ret

AYM Başkan Vekili Engin Yıldırım, kararda karşı oy kullandı

21 Nisan 2018 19:24

Anayasa Mahkemesi, önceki gün milletvekilliği düşürülen HDP'li Selma Irmak'ın 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. AYM Başkan Vekili Engin Yıldırım, kararda karşı oy kullandı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aldığı 2.5 yıllık hapis cezası kesinleştiği için milletvekilliği düşürülen HDP'li Irmak'ın, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Irmak'ın 1 Aralık 2016 günü yaptığı başvuru hakkında, 7 Mart 2018'de karar veren Anayasa Mahkemesi, yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle; tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy çokluğuyla; soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle; tutuklanma dolayısıyla ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

İki ayrı iddia ile ilgili karşı oy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmadığını açıkladı.

ETİKETLER

selma ırmakbireysel başvuruanayasa mahkemesiret

İlgili Haberler

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP'nin düşürülen milletvekili sayısı 11'e çıktı, milletvekili sayısı ise 48'e düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24