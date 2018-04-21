AYM'den HDP'li Irmak'ın ‘hak ihlali' başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, önceki gün milletvekilliği düşürülen HDP'li Selma Irmak'ın 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. AYM Başkan Vekili Engin Yıldırım, kararda karşı oy kullandı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aldığı 2.5 yıllık hapis cezası kesinleştiği için milletvekilliği düşürülen HDP'li Irmak'ın, 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Irmak'ın 1 Aralık 2016 günü yaptığı başvuru hakkında, 7 Mart 2018'de karar veren Anayasa Mahkemesi, yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle; tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy çokluğuyla; soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle; tutuklanma dolayısıyla ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

İki ayrı iddia ile ilgili karşı oy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmadığını açıkladı.