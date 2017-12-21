AYM'den emsal karar: Seks işçilerine Kabahatlar Kanunu'ndan para cezası kesilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), transeksüel bir seks işçisinin başvurusu üzerine, polislerin seks işçilerine Kabahatlar Kanunu'ndan para cezası kesemeyeceğini hükmetti. Yüksek mahkeme, emsal niteliği taşıyan kararı oy çokluğu ile kabul etti.

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre, 2014 yılında meydana gelen olayda bir seks işçisine Ankara Çankaya’da denetim yapan polis ekipleri cadde kenarında müşteri beklediği için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıp para cezası kesti. 91 liralık para cezasına karşı çıkan seks işçisi de konuyu yargıya taşıdı. Ancak yerel mahkeme kolluk kuvvetlerini haklı buldu.

Temyiz sürecinden sonra durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan seks işçisinin itirazı değerlendirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında gerekçesi açıklanan kararda çarpıcı tespitler yer aldı.

Oy çokluğu ile alınan ve seks işçisinin haklı görüldüğü emsallik kararda 30 Mart 2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre yapılan işlemin geçerli olamayacağı vurgulandı.

Buna gerekçe olarak ise polisin İdari Para Cezası tutanağında yer alan 'Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek' fiili ile 5326 sayılı kanunun 37. maddesinde tanımlanan maddenin birbiriyle uyuşmadığı, burada 'fuhuş eyleminin bir karşılığının bulunmadığını' bildirildi.

Kararın 'Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez' ilkesi gereğince alındığı vurgulandı. Sonuç olarak travestinin hakkının ihlal edildiğine karar verildi ve 2 bin liralık ‘yargı süreci masrafının’ kendisine ödenmesine hükmedildi. Karara AYM’nin bir üyesi ise itiraz etti.

Emsal niteliği taşıyor

Karar, bundan sonraki uygulamalar için ’emsal’ niteliği taşıyor. Yani artık cadde ve sokaklarda müşteri bekleyen seks işçilerine polis ‘sadece müşteri bekliyor’ diye ceza kesemeyecek.