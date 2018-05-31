AYM'den CHP'nin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi\'nce (AYM) CHP\'nin, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasına imkan tanıyan kanunun seçim güvenliğiyle ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi reddedildi.



CHP tarafından 7102 sayılı \'Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM\'ye başvuru yapılmıştı. Başvurunun ilk incelemesini yaparak, esastan incelenmesine karar veren AYM Genel Kurulu\'nca iptal istemi görüşülerek, karara bağlandı. AYM tarafından iptal talebi reddedildi. 15 üyenin oy çokluğuyla alınan karara, 2 üyenin katılmadığı öğrenildi. AYM tarafından seçim kanununda yapılan tüm düzenlemelerin Anayasa\'ya uygun olduğuna hükmedildi.



Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeler, şöyle:

\"Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi.

Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi.



Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü.

Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen \'seçmenlerin ihbarı\' ibaresi.

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması.

Yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının, oy pusulasını geçersiz kılmaması.\"

ANKARA, (DHA)