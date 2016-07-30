AYM'de operasyon; 64 kişi görevden alındı, çoğunluğu gözaltında

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Anayasa Mahkemesi'nde 64 personel açığa alındı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Başkanlık tarafından, kadroları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan toplam 13 raportörün, görevlerine 18 Temmuz'da son verilerek kurumlarına iade edildikleri, bu raportörlerden 8'i hakkında açığa alma ve gözaltı kararı olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, dün ise Başkanlık tarafından, 22 Temmuz 2016 tarihli 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi çerçevesinde, bir kadrolu raportör, 7 kadrolu raportör yardımcısı ve 56 personelin nihai değerlendirme yapılıncaya kadar görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği bildirildi.

Başkanlığın yakın koruma ekibi içerisinde gözaltında olan kimse bulunmadığı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın korumalarından biri, hakkındaki ihbar nedeniyle geçen hafta gözaltına alındı. Başka bir konuyla ilgili olduğu belirtilen ihbarın asılsız çıktığı, bu nedenle korumanın görevine iade edildiği öğrenildi.