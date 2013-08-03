'Müslüman Kardeşler cihadı bırakıp, ABD ve laiklere hizmet etti

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

El Kaide'nin Mısırlı lideri Ayman El Zevahiri internette yayınladığı bir videoda Mısır'daki darbe ile ilgili yorumlarda bulundu.



İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, El Kaide lideri Zevahiri yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ni, Mısır'ın eski lideri Muhammed Mursî'yi devirmekle suçladı. Ancak bu konuşmasına ek yapan Zavahiri, Mursî'nin Washington'a taviz verdiğini ve kendi sonunu hazırladığını da söyledi.



Ayman El Zevahiri, Mursî'nin bir İslamcı olmasından dolayı, sekülerlerin, Kıptîlerin ve Mısır'ın 'Amerikanlaşmış' ordusunun ortak hazırladıkları bir komploya kurban gittiğini söyledi.



Müslüman Kardeşleri de eleştiren Zevahiri, cihadı bırakarak Amerika'nın ve sekülerlerin isteklerini eksiksiz yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bu durumdan Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed El Baradey'i de sorumlu tutan, El Kaide lideri, El Baradey'i Amerikan'nın sefîri olarak nitelendirdi.



Zevahiri şöyle konuştu, 'Laikler, haçlılar ve Amerikanlaşmış Mısır ordusu birleşti. Amerikan oyunları ve Körfez'in parasıyla Mursî'yi devirmek için hep beraber hareket ettiler.'