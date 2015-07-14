AYM, valilerin okul müdürü atama yetkisini de iptal etti

Anayasa Mahkemesi'nin dershanelerin kapatılmasını düzenleyen "Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanunu" iptal etmesinin ardından okul müdürleriyle ilgili de önemli kararlara vardı. Bundan sonra okul müdürleri vali tarafından atanamayacağı gibi 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevden alınması da iptal edildi.

Dershanelerin kapatılmasına vize vermeyen Anayasa Mahkemesi 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevden alınması, müdürlerin vali tarafından atanması ve Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son verilmesi sağlayan yasa maddesini de iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nden görevden alınan binlerce okul müdürüne de iyi haber geldi. Dershanelerin kapatılmasını sağlayan yasayı iptal eden Anayasa Mahkemesi, binlerce okul müdürü ile Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son veren maddeyi de iptal etti. Böylece görevden alınan ve düz öğretmen yapılan müdürlere geri dönüş yolu açıldı.

AYM'nin iptal ettiği madde şöyle:

Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

‘Eski yöneticiler görevlerine iade edilmeli’

Anayasa Mahkemesi'nin kanunun 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevden alınması ve Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son verilmesi ile ilgili maddelerinin iptal edildiğini dile getiren İsmail Koncuk kararın kendilerine ulaştığının belirterek şunları söyledi:

“MEB kendisine biat etmeyenleri, yapılan yanlışlara, keyfi uygulamalara karşı duranları, farklı ideolojiye sahip olanları, kısacası yandaş, candaş, sırdaş olmayanları elimine etmek ve tüm yönetici kadrolarını kendi yandaşlarından oluşturmak istiyordu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bunun artık mümkün olamayacağı anlamına gelmektedir. AYM de AKP iktidarının ihdas ettiği sistemin hukuksuzluğa, adam kayırmaya, usulsüzlük ile koltuk doldurmaya, işi ehline vermediğine yol açtığını görmüş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. Çok merak ediyoruz; bu kanunu ihdas edenler, “Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyoruz” diyecek midir? Danıştay kararlarını, İDDK kararını tanımayanlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararını da mı tanımayacaktır? ‘İstediğim kişilerle çalışırım', ‘ben yaptım oldu', ‘kimse bana kafa tutamaz', ‘adamına göre muamele yaparım' diyerek, kafasına göre kanun çıkaranlar, mahkeme kararlarını uygulamamak için bin bir dereden su getirenler kazdıkları çukura düştü.”

KPSS'siz öğretmen alınamayacak

Dershane öğretmenlerinin MEB kadrolarına KPSS'siz atanması ile ilgili maddenin de iptal edildiğini dile getiren Koncuk, “Bu ülkede yüzbinlerce insan öğretmen olmak için KPSS'ye girerken, büyük bir emek ve alın teri dökerken, yüksek puan almasına rağmen atanamazken, dershane öğretmenlerinin KPSS'siz MEB kadrolarına atanması büyük bir haksızlık olacaktı. Üstelik Bakanlığın sözlü sınavla bu öğretmenleri alacağı düşünüldüğünde kadrolarını kendi yandaşları ile doldurması kaçınılmaz olacaktı. Dolayısıyla kimileri KPSS ile öğretmen olurken, diğerlerinin KPSS'siz, adeta havadan inme bir yöntemle öğretmen olması hem çalışma barışını bozacaktı, hem de ciddi bir hak gaspına yol açacaktı.”