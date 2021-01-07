AYM, Rahip Brunson'un hak ihlali başvurusuna ret kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, ABD ile Türkiye arasında gerginliğe neden olan Rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili başvuruyu sonuçlandırdı.

Yüksek mahkeme, tutuklamanın hukuki olmaması ve tutukluluğun makul süreyi aşması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın da açıkça dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Mahkeme bu karara da oy birliğiyle imza attı.

Amerikalı Rahip Brunson yaklaşık 30 yıldır yaşadığı Türkiye'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Türkiye, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'le takasını talep etmiş ancak Başkan Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Brunson, 2018'de 'FETÖ' ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilmişti ve ABD'ye dönmüştü.