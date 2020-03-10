AYM, OHAL KHK’larıyla uygulanan ilave tedbirlere karşı dava açma hakkını ortadan kaldıran kuralı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, doğrudan olağanüstü hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile uygulanan ilave tedbirlere karşı dava açma hakkını ortadan kaldıran kuralı iptal etti. Buna göre OHAL’le işten çıkarılanların pasaport ve lisanslarının iptali ile kurum ve kuruluşların kapatılarak malvarlıklarının hazineye devrine karşı artık komisyona başvurabilecek.

CHP, 1 Şubat 2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu karara bağlayan mahkeme, ilave tedbirlerin tamamının asıl tedbirlerin zorunlu sonucu olmadığını ve zorunlu olarak uygulanması gerekmeyen tedbirlerin hukuka uygunluğunu değerlendirecek adli veya idari bir yol görülmediğini hatırlattı.

Ohal KHK'ları ile uygulanan ilave tedbirlerin Anayasada güvence altına alınan temel haklar ve özgürlükleri etkilediğini ve asıl tedbirlerin hukuka uygun olmasının ilave tedbirlerin de hukuka uygun olması anlamına gelmeyeceğini belirten Yüksek Mahkeme şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren ilave tedbirlerin asıl tedbirlerden bağımsız olarak hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Bu tedbirlerin hukuka uygun olup olmadığının denetimi ise ancak yargı makamlarının etkili bir denetim yapmasına imkân verecek bir idari başvuru yolunun öngörülmesiyle mümkündür.

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm ilave tedbirlere karşı Komisyona başvuru hakkının tanınmaması, bu tedbirlerin idari ve yargısal merciler tarafından etkili bir şekilde denetimini imkânsız kılmıştır. Bu itibarla kuralın Anayasa’da güvence altına alınan etkili başvuru hakkına aykırılık oluşturduğu değerlendirilmiştir."