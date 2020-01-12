AYM’nin kararına rağmen Barış Akademisyenleri pasaportlarına kavuşamadı

Barış bildirisini imzaladıkları için KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri, AYM kararı ile beraat ederken pasaportlarına ise hâlâ kavuşamadı. Onlarca akademisyen, pasaportlarındaki tedbir kararı kaldırılmadığı için yurt dışı burslarından yararlanamadı.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli bildiriye imza attıkları için KHK ile mesleklerinden ihraç edilen, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) aldığı ‘hak ihlali’ kararı ile beraat etmeye başlayan Barış Akademisyenleri, ülke içerisinde yeni bir kurumda çalışmaya başlama şansına da kavuşamadı. Yurt dışından eğitim bursu kazanarak buralarda akademik çalışmalar yapmak isteyen akademisyenler ise tedbir kararları nedeniyle yurt dışına çıkamadı.

Almanya’daki iki ayrı üniversiteden kazandığı burstan pasaportundaki tedbir kararı kaldırılmadığı için yararlanamayan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Tezcan Durna, “Hukuki bir engel ya da sabıka kaydımız olmamasına karşın seyahat ve eğitim özgürlüğümüz kısıtlanıyor” dedi.