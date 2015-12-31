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AYM MİT'in yetkilerinin genişletilmesini öngören kanunu kısmen iptal etti

CHP, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu

31 Aralık 2015 00:39

Anayasa Mahkemesi, MİT'in yetkilerinin genişletilmesini öngören Kanun'un, Türk vatandaşı olmayan yabancı hükümlü ve tutukluların iade ve takası ile MİT mensuplarının tanıklıklarıyla ilgili düzenlemeleri iptal etti. İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Davayı esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 6. maddesindeki, "Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı'nın talebi üzerine,Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir" şeklindeki düzenlemeyi iptal etti.

Kanun'un 9. maddesindeki, "MİT mensupları ile MİT'te görev yapmış olanlar, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamaz" ibaresi de Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Yüksek Mahkeme, Kanun'un diğer hükümlerinin iptal istemlerini ise reddetti.

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