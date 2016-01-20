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AYM, Mehmet Barasu’nun başvurusunu kabul etmedi

1 Mart 2015'te tutuklanan Baransu, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etmişti

20 Ocak 2016 13:05

Anayasa Mahkemesi (AYM), Egemen Harekât Planı gerekçe gösterilerek tutuklanan Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu’nun cezaevi şartlarından dolayı yaptığı hak ihlali başvurusunu “Başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez” buldu.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, 1 Mart 2015'te gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Baransu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde bazı imkânlardan yoksun bırakıldığı, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

AYM, Baransu’nun başvurusunu karara bağladı. Gerekçeli kararda Barunsu’nun, yürürlükte bulunan kanunlarda etkili bir idari ya da yargısal başvuru yolu öngörülmediğini ileri sürerek bireysel başvuruda bulunduğu kaydedildi. Bireysel başvurunun ikincil nitelikte bir kanun yolu olduğunu ifade eden AYM, bireysel başvuruda bulunulabilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

AYM’nın gerekçeli kararında ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Başvurucunun şikayetlerini ve varsa bu konudaki kanıtlarını öncelikle ve süresinde yetkili ve idari yargısal mercilere iletmeden, hak ihlali iddialarını öncelikle bu makamların değerlendirmesini ve çözüme kavuşturmasını beklemeden doğrudan AYM’ye bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır.”

 

 

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