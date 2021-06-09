AYM, KHK ile ihraç edilen hukukçuların avukatlık ruhsatının iptal edilmesini ‘hak ihlali’ saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişiminin ardından OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler’le hakimlik ve savcılık görevlerinden ihraç edilen Mehmet Çetinkaya ve D.K.’nin bireysel başvurularını karara bağladı. Mahkeme, haklarında herhangi bir ceza bulunmamasına rağmen ihracın ardından avukatlık yapmak için başvurduklarında, Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonrası ruhsatları iptal edilen Mehmet Çetinkaya ve D.K.’nin, "özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği" karar verdi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımlanan KHK ile hakimlik ve savcılık görevlerinden ihraç edilen hukukçular Mehmet Çetinkaya ve D.K., ihraçlarının ardından avukatlık yapmak için ruhsat başvurusu yaptı. Başvurular Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından kabul edildi.

Kabul kararlarını uygun bulmayan Adalet Bakanlığı kararları TBB’ye geri gönderdi fakat TBB kararında direndi ve hukukçuların baro levhalarına yazılmaları kararı verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurarak TBB’ye karşı dava açtı. Bakanlığın itirazını karara bağlayan idare mahkemeleri her iki başvurucunun da avukatlık ruhsatı almalarını sağlayan kararları iptal etti ve hukukçuların avukatlık yapmasını engelledi.

Hukukçular, Mehmet Çetinkaya ve D.K., "FETÖ/PDY’ye üye olma" iddiasıyla yargılandıkları davalardan beraat etti, karar istinafta kesinleşti.

Haklarında ceza bulunmayan hukukçular, Adalet Bakanlığı tarafından açılan iptal davalarında taleplerinin dikkate alınmadığını ve hukuka aykırı şekilde aleyhlerinde karar verildiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne “Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.

Hukukçuların başvurularını görüşen AYM, idare mahkemelerinin serbest avukatlık mesleğini icra etmekten alıkoyan kararlarının kanuni bir gerekçesi bulunmadığı gerekçesiyle “özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği” sonucuna vardı.

Mehmet Çetinkaya ve D.K’nın tazminat talebini reddeden AYM, kararı oybirliği ile aldı.