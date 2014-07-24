AYM kararının ardından Mahsur Yavaş'tan ilk açıklama

30 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi’nin seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada “kararın oy çokluğuyla alındığını” vurguladı.

Yavaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada AYM kararında YSK’nın aleyhine bireysel başvurunun yapılamayacağının yazmadığını söyledi. Yavaş, "Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin bazı açıklamalar yapacağım. Henüz gerekçeli karar açıklanmamakla birlikte basından aldığım bilgilere dayanarak yazıyorum. AYM, ’Ankara seçimlerinde hile ya da usulsüzlük yoktur’ demiyor. ’Anayasanın 79. maddesine göre, YSK’nın kararları aleyhine bireysel başvuru yapılamaz da demiyor. 30 Mart seçimi yerel seçimdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de yerel seçime ilişkin hüküm yoktur bu nedenle inceleyemiyoruz’ diyor. Yani, ’Bu seçim genel seçim olsaydı incelerdik’ diyor. O zaman benim anladığım yerel seçimlerde herşey serbesttir. İsteyen dilediği usulsuzlüğü v.s. yapabilir anlamı çıkıyor. Ayrıntılı açıklamalara devam edeceğim. Halkına zam ile personeline zulüm ile davrananları sonuna kadar takip etmek aldığımız oyların hakkı için boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

‘Genel seçimde usulsüzlük, hile yasak. yerel seçimde her şey serbest’

Mansur Yavaş’ın açıklaması şöyle devam etti:

Yaradanın da bir hesabı vardır şüphesiz. AYM kararı oybirliği ile değil oy çokluğu ile vermiştir. Aylardır ’AYM üzerine YSK kararları aleyhine bireysel başvuru olmaz’ diyenler haksız çıkmış ve mahkemeyi baskı altına almaya çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç genel seçimde usulsüzlük, hile yasak. Yerel seçimde herşey serbest anlamı çıkmaktadır. AYM’nin dosyayı yetkisizlik nedeniyle incelememiş olması yüzünden araştırma yapılmamış ve şaibe aynen devam etmektedir. Oysa Mahkemelerin en temel görevi Anayasal hakların ve seçme seçilme hakkının güvence altına alınmasıdır. Bu durumda kime güveneceğiz ?"