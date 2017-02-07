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Yaşam

AYM kararını verdi; yeni kimlik kartları için ücret ödenecek mi?

Anayasa Mahkemesi, yeni kimlik kartının kaybolması halinde vatandaştan alınacak bedele son noktayı koydu

07 Şubat 2017 21:17

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

"Değerli Kağıtlar Tablosu"nda yapılan değişiklikle, kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedelinin 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik bedelinin ise 30 lira olarak belirlendiği hatırlatılan kararda, kimlik kartı düzenlenmesi karşılığında bedel alınmasının öngörülmesinde, Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.

Kimlik kartlarının kaybolmamasına daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi için kayıp bedelinin yüksek tutulduğuna dikkat çekilen kararda, kanun koyucunun, kimlik kartlarının kaybının önüne geçmek amacıyla fazla bedel alınmasını öngörmesinin, haklı bir nedene dayandığı ve kamu yararına hizmet ettiği belirtildi.

Ödeme imkânı olmayan vatandaşların mağdur olmamaları için gereken önlemlerin kanun koyucu tarafından alındığı belirtilen kararda, kanunun 3. maddesine ilişkin yapılan itiraz reddedildi.

 

"Bazı konuların düzenlenmesi idareye bırakılabilir"

 

Yüksek Mahkemenin 6. maddeye ilişkin kararında ise "Yasama organı gerektiğinde sınırlarını belirlemek koşuluyla bazı konuların düzenlenmesini idareye bırakabilir. Buna göre, ekonomik, teknik veya benzeri alanlarda temel kurallar belirlendikten sonra ayrıntıların düzenlenmesinin idareye bırakılması, yasama yetkisinin devri olarak nitelendirilemez." ifadesine yer verildi.

Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin teknik ve uzmanlık gerektiren işlerden olduğu belirtilen kararda, bu bağlamda, kurulda temel ilkeler ve sınırlar gösterildikten sonra, ayrıntı ve uzmanlık gerektiren hususları düzenleme yetkisinin yürütmeye verilmesinde, Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.

AYM, söz konusu kanunun 19. maddesine ilişkin yapılan itirazı da reddederek, "Anayasa'da belirtilenlerin dışında kalan ve kuralda ifade edilen kuruluşların denetiminin, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştay'a gönderilecek olan bağımsız denetim raporlarının esas alınarak yapılacağının ve Sayıştay'ın münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunacağının hükme bağlanmasında, Anayasa'nın 160. maddesine aykırı yön bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu. 

 

 

 

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