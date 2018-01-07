T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYM kararı: ‘Mağdurlar pasif tutum sergiledikleri, gerekli özeni göstermedikleri’ için 12 Eylül dosyalarına zaman aşımı

12 Eylül döneminde dövülerek öldürülen İlhan Erdost'un kızının AYM'ye yaptığı başvuru karara bağlandı

07 Ocak 2018 18:55

Milliyet yazarı Gökçer Tahincioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin 12 Eylül mağdurlarının dosyalarının 'hak aramak için pasif bir tutum sergiledikleri, gerekli özeni göstermedikleri için’ zaman aşımına uğraması yönünde karar verdiğini yazdı. 

Tahincioğlu, "Anayasa Mahkemesi, 'çok parlak' geçirdiği 2017’yi, aynı ‘ışıltıda' bir kararla kapattı! Yüksek Mahkeme’ye göre, 12 Eylül’de işkenceye uğrayan, yakınları dayakla ya da idamla öldürülen, hayatı elinden çalınan ve darbecilerle, emrindekileri koruyan anayasa maddesi nedeniyle yıllarca hesap soramayan darbe mağdurları, 'hak aramak için pasif bir tutum sergiledikleri, gerekli özeni göstermedikleri için’ dosyaları zaman aşımına girdi” ifadelerini kullandı. 

“'30 yıllık zaman aşımı geçti, koruma maddesi aşımı durdurmaz' diye kapatıldı dosyalar” 

2010 yılına kadar Anayasa’nın 'geçici’ 15. Maddesi nedeniyle 12 Eylül mağdurlarının işkence başvurularının sonuçsuz kaldığını kaydeden ve referandumun ardından yüzlerce kişiye darbecilerin ve işkencecilerin yargılanacağının müjdelendiğini söyleyen Tahincioğlu, “Zaman aşımına tabi değil, diyerek soruşturma başlatan savcılıklar, '30 yıllık zaman aşımı geçti, koruma sağlayan madde zaman aşımını durdurmaz' diyerek kapattı dosyaları” dedi. 

Bunun üzerine Mamak Cezaevi’nde dövülerek öldürülen İlhan Erdost’un kızı Alev Erdost ve avukatı Sertaç Ekinci’nin önce karara itiraz ettiğini, sonrasında da AYM’ye başvurduğunu belirten Milliyet yazarı, 11 Aralık’ta başvuruyu karara bağlayan Birinci Komisyon’un şu açıklamasına da köşesinde yer verdi:

“(...) Anayasa Mahkemesi, benzer bir başvuruda Anayasa’nın geçici 15. maddesinin kamu görevlilerine işledikleri kişisel suçlar bakımından koruma sağlamadığına karar vermiştir. 12 Eylül ile ilgili idari ve yargısal makamlarca değerlendirme yapılmamasının temelinde olayların üzerinden 30 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasının yer aldığı anlaşılmaktadır... Hak ihlallerinin düzeltilmesi idari ve yargısal makamların görevidir. İhlal iddialarının öncelikle ve süresinde ileri sürülmesi, kanıtların zamanında makamlara sunulması, başvurunun takibi için gerekli özenin gösterilmiş olması gerekir... Bilgi ve belgelerden başvurucunun olayın meydana geldiği tarihten davanın zamanaşımına uğradığı tarihe kadar geçen dönemde pasif bir tutum sergilediği, başka bir deyişle 30 yıllık süre zarfında ölüm olayının aydınlatılması ve faillerinin belirlenmesi mümkün olan bir dönemde kanuni engel bulunmamasına rağmen resmi makamlar önüne taşımadığı görülmektedir... 30 yılı aşkın süreden sonra zaman aşımı nedeniyle araştırma yapılmamasından devletin sorumlu tutulması mümkün değildir.”

ETİKETLER

anayasa mahkemesi12 eylülmağdurzaman aşımı

İlgili Haberler

Özge Mumcu Aybars: 12 Eylül dünleri bugünleri yarattı, ama hayat yeniler bizleri

"Babama, cezaevlerinden el emeği tesbih gönderirlerdi"

12 Eylül'de 'tek tip kıyafet'e maruz kalan MHP'li vekil: Hem içeridekiler hem toplum teslim alınmak isteniyor

“Hukuk devleti anlayışının konduğu tabuta son bir çivi çakıldı"

12 Eylül'ün sembol fotoğrafındaki 9 kişiden biriydi: Tek tip, faşizmdir!

"Cumhurbaşkanı ve partisi, kitabı bombadan tehlikeli gören, resim yaparak, şiir ve makale yazarak da terör suçu işlenebileceğini savunan bir zihniyete sahip"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24