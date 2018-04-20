AYM kararı bekleniyor; Ayşe öğretmen bugün bebeğiyle hapse giriyor

Anayasa Mahkemesi, telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik, bugün (20 Nisan 2018) bebeği Deran ile birlikte hapse giriyor. AYM'nin başvuruyu incelemeye aldığını duyuran Avukat Mahsuni Karaman, henüz herhangi bir karar verilmediğini belirtti.

Çelik’in eğer bir değişiklik olmazsa bugün öğleden sonra adliyedeki işlemlerden sonra Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gireceği bildirildi.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı. Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için kararda erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı bugüne ertelenmiş.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve kararı durdurma başvurusu yapmıştı. Karaman, geçen günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun değerlendirme sürecine alındığı "müjde" ifadesiyle duyurdu.

Diken’e konuşan Karaman, AYM’nin dosyayı incelemeye aldığını ancak herhangi bir karar vermediğini söyledi. Kararın bugün de çıkmaması halinde Çelik’in altı aylık kızı Deran’la hapse gireceğini kaydeden Karaman, kararın bir hafta 10 gün sonra da çıkabileceğini, Çelik’in o zaman tahliye olabileceğini ifade etti.

Çelik’in eğer bir değişiklik olmazsa bugün öğleden sonra adliyedeki işlemlerden sonra Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gireceği bildirildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi konuya ilişkin olarak basın açıklaması yaptı. Açıklamaya sendikanın 1, 2 ve 3 No’lu şube yöneticileri de katıldı.

Yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkanı Fatma Budak, Ayşe öğretmen üzerinden bütün toplumsal kesimlere mesaj verilmek istendiğini söyledi. Bir eğitimcinin en büyük görevinin yaşam hakkını savunmak olduğunu dile getiren Budak, şunları kaydetti:

“Bu süreç tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Savaşa karşı barışı savunmak suç olmuş savaşı övmek yıkımları savunmak ödüllendirilir olmuştur. Hukuksuzlukların kaynağı olanların şunu unutmaması gerekecektir barışı insanca yaşamı savunan milyonlar vardır. Buradan yetkililere sesleniyoruz biran önce bu trajediden vazgeçin çocukların yaşam hakkını savunan Ayşe Öğretmeni 6 aylık çocuğuyla cezaevine koymak ne sizleri yüceltecek nede Ayşe Öğretmenin onurlu duruşunu değiştirecektir."