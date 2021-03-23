AYM, insan hakları aktivisti Özlem Dalkıran'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğine karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), insan hakları savunucusu Özlem Dalkıran'ın 2017 yılında ‘Büyükada Davası' kapsamında tutuklanmasının Anayasa'nın 19. maddesindeki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlâl ettiğine karar verdi. AYM, Dalkıran'a 40 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Büyükada Davasında yargılanan hak savunucusu Özlem Dalkıran'ın AYM'ye yaptığı başvuru sonuçlandı.

Mahkeme, Anayasa'nın 19. Maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, Başkan Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan, Kadir Özkaya, üyeler Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, Muammer Topal'ın oybirliğiyle karar vererek Dalkıran'a 40 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Karar sonrası bianet'e konuşan Özlem Dalkıran, davanın halen Yargıtay aşamasında olduğunu belirterek "Sevindirici bir karar ama daha işimiz bitmedi" dedi.

Dalkıran, "Aynı şartlarda gözaltına alınıp birlikte tutuklandığımız ve aynı davada yargılandığımız arkadaşlarımın başvuruları yine aynı Anayasa Mahkemesince reddedilmiş olsa da, bugünkü karar hepimizin tutukluluğunun hak ihlali olduğunu net olarak gösteriyor" diye konuştu.

AYM ayrıca, tutuklamanın hukuki olmamasından dolayı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın da kabul edilebilir olduğuna oyçokluğuyla karar verdi.

İstanbul Büyükada'da atölye çalışması için bir otelde bir araya gelen 10 insan hakları savunucusundan Özlem Dalkıran, 5 Temmuz'da otele düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmış, 18 Temmuz'da tutuklanmıştı. 25 Ekim 2017'ye dek tutuklu kaldı, davada 1 yıl 13 ay hapis cezasına mahkum edildi. Davanın temyiz aşaması halen devam ediyor.