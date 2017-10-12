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AYM, İlker Başbuğ'un yargılanması için kovuşturma izni istedi

Başbuğ'un yargılanması için Başbakan izninin istenmesine karar verildi

12 Ekim 2017 23:14

Anayasa Mahkemesi eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ için kovuşturma izni alınmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki "Ergenekon" davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini tamamladı.

Heyet, genelkurmay başkanlarının yargılanmasını başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme gereği, 26. Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un yargılanması için Başbakan izninin istenmesine karar verdi. Diğer sanıklarla ilgili dosya ayrıldı.

​Başbakanlığın kovuşturma izni vermesi durumunda AYM, Yüce Divan sıfatı ile Başbuğ ve 18 sanığı yargılayacak. Kovuşturma izni verilmemesi durumunda ise Başbuğ yönünden davanın düşürülmesine karar verilecek. Diğer 18 sanığın dosyası ise geldiği yerel mahkemeye iade edilecek.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yüce Divan'a göndermişti

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma açılmasının 11 Şubat 2014'te kabul edilen kanun maddesi gereğince Başbakanın iznine tabi tutulduğu belirtilen kararda, Başbakan tarafından kamu davasının açılmasına gerek görülürse soruşturma dosyasının Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderileceği kuralının getirildiği aktarılmıştı.

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