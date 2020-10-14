AYM ile İçişleri'nin 'ışık' polemiğine hükümet ve muhalefetten tepkiler; "Belli ki vesayet özlemi çekenler var", "Adaletin ışığını söndürdünüz"

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından "Işıklar yanıyor" notuyla Yüksek Mahkeme binasının fotoğrafını paylaşmasına İçişleri Bakanlığı'ndan "Işıklarımız hiç sönmüyor" yanıtı geldi. Yıldırım ise "hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" karşılığını verirken; hükümet ve muhalefetten konuya ilişkin çok sayıda paylaşım geldi.

AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı. Yıldırım, paylaşımına gelen tepkilerin ardından "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadesiyle yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Yıldırım, Twitter hesabını kapattı.

TIKLAYIN - Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında görülmemiş polemik: Kimin ışığı yanıyor!

AYM ile İçişleri Bakanlığı arasındaki 'ışık' tartışmasına muhalefetten ve hükümetten tepkiler gelmeye başladı:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bı imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!

AKP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş: Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya: Darbeci zihniyetin tehditkâr söylemiyle konuşan Anayasa Mahkemesi üyesinin “AYM’nin ışıkları yanıyor” sözlerini kınıyoruz. Darbeci, muhtıracı, vesayetçi ve baskıcı zihniyete milletimiz en güzel cevabı vermiştir, verecektir. Bugün karşınızda Yeni Türkiye var.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: AYM’nin ışıklar yanıyor mesajı veren üyesine diyorum ki: Yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma, israf olur, itiraf olur, laf olur, altından kalkamazsın...Şayet analoji yapıp darbe çağrışımını bu yolla ihsas ve ima ediyorsan millet bunu yemez, hukuk bunu yutmaz. Akıllı ol! AYM’nin ışıklar yanıyor mesajı veren üyesine diyorum ki: Yaka yaka ışık mı yaktın? Işığı açık bırakma, israf olur, itiraf olur, laf olur, altından kalkamazsın...Şayet analoji yapıp darbe çağrışımını bu yolla ihsas ve ima ediyorsan millet bunu yemez, hukuk bunu yutmaz. Akıllı ol!

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir: Anayasa Mahkemesi’nin kendi kurumsal kimliğini kullanan ve bu kurumun üyeliğini yapan bir şahsın “adice” bir paylaşımla neyi ima ettiği malumdur! Yaşanan bu olay Anayasa Mahkemesi’nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasının ne derecede önemli olduğunu ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu ve benzeri tartışmaların dışına çıkarılması zaruridir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın 30 Eylül 2020 tarihinde yapmış oldukları açıklamaları, ne derecede haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.