AYM idam mahkumu İran vatandaşını geri göndermedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), ülkesindeki gösterilere katıldığı gerekçesi ile hakkında idam cezası verildiğini ileri süren İran İslam Cumhuriyeti vatandaşının sınır dışı edilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Başvuru sahibi İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı R.M., 2008’de ülkesinde bulunan Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde gösterilere katıldığı gerekçesiyle İsfahan İslam Devrim Mahkemesi tarafından mahkumiyetine karar verildiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesi yönünde faaliyette bulunmakla suçlandığını kaydeden R.M., anılan suçun ise idamla cezalandırıldığını söyledi.



Kahramanmaraş Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü 3 Aralık 2014’te R.M.’nin 'uluslararası koruma' başvurusu kapsamında haftalık imza yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verdi. R.M., sınır dışı kararının iptali için açtığıdava Kahramanmaraş İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. R.M., verilen karara ilişkin tedbir kararı alınması için AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

İnsan hakları raporu etkili oldu

R.M.’nin, iddialarını doğrular nitelikte bazı bilgi ve belgeler sunduğunu bildiren AYM, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün İran’a ilişkin 2015 yılı İnsan Hakları Raporu'nda, İran hukukuna göre çok sayıda suçun karşılığının ölüm cezası olduğuna ve verilen cezaların da infaz edildiğine dikkat çekti. R.M.’nın ülkesine sınır dışı edilmesi hâlinde 'yaşamına' yönelik ciddi bir tehlikeyle karşılaşma ihtimali bulunduğu ifade eden AYM, R.M’nin ülkesine sınır dışı edilmesine ilişkin işlemin uygulanmamasına karar verdi.