AYM: Hrant Dink suikastinde etkili soruşturma yapılmadı

Anayasa Mahkemesi, Hrant Dink davasında, cinayetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında "etkin soruşturma yapılmadığına" hükmetti. Mahkeme, bu çerçevede "ihlal" kararı verdi.
Anayasa Mahkemesi heyeti, öldürülen Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, kardeşi Orhan Dink ve çocukları Delal, Arat ve Sera Dink'in bireysel başvurusunu görüştü. Heyetin toplantısında, Dink cinayetinde "etkili soruşturma yapılmadığı" gerekçesiyle Dink ailesinin haklarının ihlal edildiğine karar verildi.
Söz konusu karar oy birliğinde alındı.
Hrant Dink'in ailesi, etkin bir soruşturma yapılmadığı, yürütülen soruşturma hakkında kendilerine bilgi verilmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.
Aile, başvurusunda, cinayetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlilerine ilişkin soruşturmanın bitirilmemesini de şikayet etmişti.
Anayasa Mahkemesi kararında adı geçen kamu görevlileri arasında dönemin Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve altı diğer polis bulunuyor. Anayasa Mahkemesi, Hrant Dink davasında, cinayetin işlenmesinde ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında "etkin soruşturma yapılmadığına" hükmetti. Mahkeme, bu çerçevede "ihlal" kararı verdi.