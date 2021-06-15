AYM, HDP’ye açılan kapatma davasında ilk incelemeyi 21 Haziran’da yapacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini 21 Haziran'da yapacak.

Görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak heyete sunmasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini 21 Haziran Pazartesi günü yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.