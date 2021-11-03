AYM, 'hak ihlali' kararı verdi; zırhlı polis aracından yolcu minibüsüne silahla ateş edilmesi yeniden soruşturulacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 15 Şubat 2017 tarihinde zırhlı polis aracından toplu taşıma aracına silahla ateş edilmesinin “yaşam hakkı ihlali” olduğuna kararı verdi. AYM, olaya ilişkin soruşturmanın yeniden yapılmasını istedi.

AYM, Lice'de seyir halindeki toplu taşıma aracına zırhlı polis aracından ateş edilmesi olayına ilişkin Metin Bekiroğlu ve Özgür Atagün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Olayda, zırhlı araçtan ateşlenen mermi, toplu taşıma aracının ön camından girip bagaj kısmını delip çıktı. Toplu taşıma aracının şoförü B.Y., jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Görevlinin Duru Bekiran Karakolu'na gitmelerini söylemesi üzerine şoför B.Y. ile Özgür Atagün karakola gitti.

Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan raporda, “Zırhlı Ejder marka polis aracından minibüse doğru, aralarında 44 metre mesafe kaldığı sırada atış yapıldığı, merminin araç içine girdikten sonra parçalanarak birden fazla delinme oluşturacak şekilde aracı terk ettiği kanaatine ulaşılmıştır” denildi.

Diyarbakır Barosu, 23 Şubat 2017 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, olayın sorumluları hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan kamu davası açılmasını talep etti. Başsavcılık ise 29 Şubat 2017 tarihinde 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.

Atagün ve Bekiroğlu, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar üzerine 2018 yılında AYM’ye başvurdu. AYM, başvurucular Metin Bekiroğlu ve Özgür Atagün'ün yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna; Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından ihlal edildiğine; kararın bir örneğinin yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılma için yeniden soruşturma yapılmak üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine; tazminata ilişkin taleplerin reddine; yargılama giderinin başvurulara müştereken ödenmesine; kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine oybirliği ile karar verdi. (ANKA)