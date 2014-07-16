AYM: Eşcinsellere ‘sapkın’ demek nefret suçu

Avukat Sinem Hun’un, habervaktim.com internet sitesinde kendisine ve müvekkilliğini yaptığı Kaos GL Derneği’ne yönelik “hedef gösteren, nefret söylemi içeren ifadeler kullandığı” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, Habervaktim.com internet sitesinin “Kaos GL isimli sapkınların derneğinin de avukatlığını yürüten Ankara Barosu’na kayıtlı Sinem Hun” ifadelerinin cinsel yönelim temelli nefret söylemi olduğunu, Kaos GL Derneği’ni hedef aldığını ancak başvurucu yönünden nefret söylemi ve nefret suçu niteliği taşımadığını söyledi. Böylelikle ilk kez AYM kararlarında cinsel yönelim nefret söylemi tanınmış oldu.



‘Şeref ve itibara saldırı değil’

Yıldız Tar’ın kaosgl.com’da yer alan haberine göre, AYM, Hun’un maddi ve manevi hakkının korunması kapsamında şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiğine yönelik iddialarının kabul edilebilir olduğuna oy birliğiyle karar verirken; şeref ve itibara saygı hakkının ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesini açıklarken, “Demokratik toplumda şiddet çağrısı veya nefret söylemi gibi çoğulcu demokrasiyi ortadan kaldırmayı amaçlayan ifadeler söz konusu olmadıkça kişiler hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmekten kaçınılması gerekmektedir” dedi.

Habervaktim.com’un “Siyonist uşakları yine teröre saldırdı” başlıklı haberini inceleyen AYM, “Siyonist uşakları” tabirinin AYM’ye başvuran Sinem Hun’u hedef almadığına karar verdi.

AYM, Hun’un kendisi hakkındaki ‘sapkınların avukatı’ tabirinin nefret söylemi içerdiği, şeref ve itibarına saldırıda bulunulduğu, habervaktim.com’un yayınlarıyla eşcinselleri sürekli hedef gösterdiği ve nefret söylemi ürettiği ifadelerini ayrıca inceledi.

AYM, ‘sapkın’ demenin nefret olduğunu kabul etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hun’un başvurusu üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararını hatırlatan AYM, “sapkın” ifadesinin doğrudan Kaos GL’ye yöneltildiği ve Hun ile doğrudan bağlantısı olmadığını ifade etti.

AYM, “sapkınların derneği” ifadesinin doğrudan Kaos GL’yi ve “belli bir kesimi” hedef aldığını kabul etti. Böylece, LGBTİ’lere ve LGBTİ örgütlerine “sapkın” demenin hedef göstermek olduğu AYM tarafından tescillenmiş oldu.

Cinsel yönelime dayalı nefret söylemi ilk kez AYM kararlarında

Başsavcılık’ın kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararını kabul edilebilirlik yönünden de inceleyen AYM, cinsel yönelim temelinde nefret söyleminin “ırk, köken ya da renk” temelinde nefret söylemi kadar ciddi bir olgu olduğunu belirtti. Bu karar aynı zamanda AYM’nin nefret söylemine ilişkin de ilk kararı.

AYM üyesinden cezasızlığa itiraz

AYM’nin red kararına itirazlarını sunan AYM üyesi Osman Alifeyyaz Paksüt ise, “Başvurucu haberi yayınlayan sitenin esas itibariyle Yahudi karşıtlığı ekseninde açıkladığı görüşlerin doğrudan hedefi olmamakla beraber, bir şampuan reklamında Hitler’in kullanılmasının ırkçılık suçu teşkil ettiği düşüncesiyle şikayette bulunmuş olmasından dolayı, bahse konu internet gazetesinin hedefi olmuştur” dedi.

‘Sapkın demek fikir özgürlüğü değildir!’

Paksüt, “sapkınların derneği Kaos GL’nin avukatı” ibarelerinin fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Farklı cinsel eğilimleri olan kişilere karşı toplumda egemen olan ayrımcılık, dışlayıcılık ve nefretin önlenmesinin, devletin pozitif yükümlülükleri olduğunda tereddüt bulunmamaktadır” dedi. Paksüt AİHM kararlarını hatırlatarak, eşcinsellere dönük nefret söyleminin cezalandırılmasında hukuka aykırılık olmadığını vurguladı.

Hun’un savunması gereken grup olan LGBTİ’ler üzerinden itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da sözlerine ekleyen Paksüt, “Başvurucunun katlanmak, hoş görmek zorunda olmadığı, hakaret içeren ifadelere karşı devletçe etkin bir biçimde korunması gerekirdi” dedi.

Ne olmuştu?

Avukat Sinem Hun, “Hitler’li şampuan reklamı” olarak tanınan “Biomen” isimli şampuanın reklam filminde kadın kimliğine hakaret ve Yahudilere karşı nefret söyleminde bulunulması sebebiyle “suçluyu övme ve halkın bir kesimini aşağılama” suçlarının işlendiğini belirterek; Biota İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları ve Marka Reklam şirketinin yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine habervaktim.com sitesi “Siyonist uşakları yine teröre saldırdı” başlıklı bir yazıyla hem Sinem Hun’u hem de Kaos GL Derneği’ni hedef göstermiş; Yahudi karşıtlığı ve ırkçılığın yanı sıra “sapkınların derneği Kaos GL” diyerek homofobik nefret söyleminde bulunmuştu.

Hun’un yazıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru kovuşturmaya gerek olmadığı iddiasıyla reddedilmiş; bunun üzerine Av. Hun Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.