AYM, Erdoğan'a hakaret davasında Hasip Kaplan'ı haklı buldu: 20 bin lira tazminat ödenecek

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Hasip Kaplan, başvurusunda Erdoğan’ın yürüttüğü görev nedeniyle eleştirilere katlanma yükümlülüğünün daha fazla olduğunu vurguladı. Başvuruyu görüşen AYM, oyçokluğu ile Kaplan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının gerekçesinde, Kaplan’ın hangi ifadelerinin eleştiri sınırını aştığına ilişkin bir tespite yer verilmediği ve Kaplan’ın savunmasına itibar edilmediğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda ayrıca, kamusal yetki kullanan görevlilerin, gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak zorunda olduğuna dikkat çekildi. AYM, Kaplan’a 20 bin lira da tazminat ödenmesine hükmetti.