AYM, Erdoğan'a hakaret davasında Hasip Kaplan'ı haklı buldu: 20 bin lira tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten para cezasına çarptırılan eski HDP milletvekili Hasip Kaplan'ı haklı buldu ve tazminat ödenmesine karar verdi.
2011'de dönemin başbakanı olan Erdoğan'ın “CHP, MHP, BDP ruh üçüzüdür” sözlerine yanıt veren eski BDP ve HDP milletvekili Hasip Kaplan'a verilen para cezası Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Hasip Kaplan 20 bin TL manevi tazminat kazandı.
Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaplan’ı, sözlerinin 'bir bütün olarak eleştiri sınırlarını aştığını kabul ederek' 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Karara yaptığı itirazlar reddedilen Kaplan bunun üzerine 2016’da AYM’ye başvurmuştu.
"İfade özgürlüğü ihlal edildi"
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Hasip Kaplan, başvurusunda Erdoğan’ın yürüttüğü görev nedeniyle eleştirilere katlanma yükümlülüğünün daha fazla olduğunu vurguladı. Başvuruyu görüşen AYM, oyçokluğu ile Kaplan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının gerekçesinde, Kaplan’ın hangi ifadelerinin eleştiri sınırını aştığına ilişkin bir tespite yer verilmediği ve Kaplan’ın savunmasına itibar edilmediğinin belirtildiği aktarıldı.
Kararda ayrıca, kamusal yetki kullanan görevlilerin, gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak zorunda olduğuna dikkat çekildi. AYM, Kaplan’a 20 bin lira da tazminat ödenmesine hükmetti.