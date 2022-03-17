AYM, Devlet Denetleme Kurulu'nun açığa alma yetkisi"ni iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu'nun "açığa alma yetkisi"ni iptal etti. AYM, yetkinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle düzenlenemeyeceğine hükmetti.

HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu’nun denetim yetkilerini dernekleri de kapsayacak şekilde genişleten Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde kritik bir iptale imza attı. Yüksek Mahkeme, DDK’nın denetim yapılan derneklerin yöneticileri hakkında açığa alma tedbiri uygulama yetkisini iptal etti. Bu yetkinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceği belirtilen kararda; “Bu yetki dernek kurma hakkına sınırlama niteliğindedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 20 Ağustos 2021’de yayımlanan kararnameyle, Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkileri genişletilmişti. Kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birliklerin de DDK tarafından tarafından denetlenmesinin yolu açılmıştı. Kararname ile DDK’ya denetimi güçleştiren veya engelleyen ya da görevi başında kalmasında sakınca görülen kişiler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi kullanabilme yetkisi de tanınmıştı.