AYM'den tüm çalışanları ilgilendiren karar: İşveren kurumsal e-postanıza bakabilir

Anayasa Mahkemesi, kurumsal e-posta hesaplarının denetimine dönük kritik bir örnek karara imza attı. AYM, kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işlerinde kullandığı için kovulan banka çalışanı Celal A.’yı haksız buldu. AYM, çalışanın kurumsal e-posta hesabının denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Anayasa Mahkemesi, kurumsal e-posta hesaplarının denetimine dönük kritik bir örnek karara imza attı. AYM, kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işlerinde kullandığı için kovulan banka çalışanı Celal A.’yı haksız buldu. AYM, çalışanın kurumsal e-posta hesabının denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi.

Raporda, başvurucunun banka çalışma ilkelerine aykırı kendi hesabına ticari faaliyette bulunduğu kanaatine ulaşıldığı belirtildi. Kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işleri için de kullandığının belirtildiği müfettiş raporuna göre iş akdi feshedildi. İş mahkemesinde işveren banka aleyhine açtığı işe iade istemli davası reddedildi. Bunun üzerine iki yıl önce AYM’ye başvurdu.

AYM, 12 Ocak’ta oy birliği ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verdi.