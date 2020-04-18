AYM'den ‘tırşik İbiş’ kararı: "İfade özgürlüğü" dedi, para cezasını ihlal saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Çağrı Yılmaz’ın, Barış Bildirisi’ni imzalayan akademisyenleri ihraç listesine koyduğu için Rektör Erkan İbiş’e yönelik söylediği, “Tırşik İbiş” sözlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

BirGünden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, öğrenci Yılmaz, sosyal medya üzerinden Rektör İbiş’in akademisyen ihraçlarına yönelik tutumunu eleştirdi. Yılmaz, 2017 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “La tırşik İbiş, ben de hayır diyorum, sen de beni kovsana okuldan” dedi.

Paylaşımın ardından Rektör İbiş, öğrenciden şikâyetçi oldu. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Yılmaz’ın ‘hakaret’ suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Yılmaz, 8 bin 840 TL para cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi de Yılmaz’ın karara yönelik yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.

Karara ilişkin itirazı yerel mahkemeden dönen Yılmaz, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, AÜ Rektör’ü İbiş’e yönelik, “Tırşik” diyen Yılmaz’a verilen ceza ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM, yeniden yargılama yapılarak ifade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ adlı bildiriye imza atan çoksayıda akademisyenin ihraç edildiği okullardan olan Ankara Üniversitesi’nde, 2018’de eylem yapan akademisyen ve öğrencilere polis sert müdahalede bulunmuştu.