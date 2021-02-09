AYM'den Mustafa Sarıgül'ün partisinin logosu hakkında karar

Anayasa Mahkemesi, Doğru Parti'nin, kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Türkiye Değişim Partisi ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Rıfat Serdaroğlu'nun genel başkanı olduğu Doğru Parti, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin ambleminin kendi parti amblemlerine benzer olduğunu öne sürdü. Partinin başvurusunda amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasında, Türkiye Değişim Partisi'nin Doğru Parti amblemi ile iltibasa yol açacak şekilde benzerlik göstermediği vurgulandı.

Türkiye Değişim Partisi ise dosyaya sunduğu savunmasında, kendi amblemleriyle Doğru Parti ambleminde yer alan şekillerin benzer olmadığını, ayrıca parti ismine de amblemlerinde yer verildiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi, incelemenin ardından Türkiye Değişim Partisi ambleminin Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olmadığına, amblemin hükümsüzlüğü ile siyasi parti sicilinden terkini talebinin reddine hükmetti.