AYM’deki ‘işkence’ davasında Van Valiliği'nin savunması: Bir kereye mahsus yapıldı

Van Valiliği, 2017 yılında Gevaş ilçesinde gözaltına alındıktan sonra işkence yapılan 4 kişi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı savunmada işkence için, “Bir kereye mahsus olarak basit tedavi ile giderilebilecek basit yaralanma meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Van'da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen saldırı sonrası mantar toplamaktan dönen Abdüsselam Aslan, Halil Aslan, Necdet Beysüm ve Cemal Aslan ilçe merkezinde polislerce gözaltına alınmış, ağır işkenceye uğradıklarına dair fotoğraflar sosyal medyada yer almıştı. Gözaltında işkence gördüklerini belirterek suç duyurusunda bulunan 4 kişinin şikâyeti üzerine sadece bir polis hakkında açılan davada Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verildi. Kararı temyiz için götürüldüğü İstinaf Mahkemesi bozdu. Mahkeme, polis O.Ş.'ye "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama" suçundan 150 gün karşılığı toplam 3 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu karardan sonra dosya avukatı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM’nin savunma istediği Van Valiliği ise işkence için “Bir kereye mahsus olarak basit tedavi ile giderilebilecek basit yaralanma meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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Mezopotamya Ajansı'ndan Adnan Bilen'in haberine göre işkenceye uğrayan Abdüsselam Aslan, Halil Aslan, Necdet Beysüm ve Cemal Aslan’ın "kanuna ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak gözaltına alındığını" açıklayan valilik savunmasında, “Söz konusu işlemler esnasında kolluk kuvvetleri tarafından işkence ve kötü muamele ile hakarete maruz kaldıkları iddiasıyla başvurucular tarafından şikâyette bulunulmuştur. Gevaş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis memurları H.E, K.S., M.C., M.Ş., Ö. E., ve Ö Z. haklarında atılı suçu işlediklerine dair somut bir delil bulunamadığından takipsizlik kararı verilmiştir. Diğer polis memuru O.Ş. için de para cezası hükümleri uygulanmış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Başvurucu konusu olayda iddia edildiği üzere başvuruculara karşı uygulanmış herhangi bir işkence veya kötü muamele bulunmadığı gibi bu olayın araştırılması amacıyla yürütülen yargı aşamasında da adil yargılama yürütülmüştür” denildi.

Söz konusu olayda, "zor kullanma sınırının istenmeyerek aşılması sonucunda bir kereye mahsus olarak basit tedavi ile giderilebilecek basit yaralanma meydana geldiğini" iddia eden Valilik savunmasında, şunları söyledi: "Bu davranışın işkence ve kötü muamele sayılabilecek nitelikte olmadığı aşikârdır. Başvurucunun iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun hukuki ve hakkaniyete uygun herhangi bir dayanağı olmadığı değerlendirilmektedir."

Ne olmuştu?

Van'da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen saldırı sonrası, mantar toplamaktan dönen 4 köylü ilçe merkezinde polislerce gözaltına alınmıştı. Haklarında, “Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen 4 terörist yakalandı" başlıklı haber servis edilen Abdulselam Aslan (32), Cemal Aslan (53), Halil Aslan (48) ve Nejdet Beysüm (29), gözaltında tutuldukları süre boyunca işkence görmüştü. Saldırıyla ilişkileri tespit edilemeyen köylüler, daha sonra serbest bırakılmıştı. Köylülerin gözaltında gördükleri işkenceyi gösteren fotoğraflar gündem olmuştu.