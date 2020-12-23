AYM’de 9 yıl aradan sonra Yüce Divan yargılaması

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası alan eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari sanık Kenan Karabeyeser’i, “görevi kötüye kullanma” suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla yargıladı.

AYM heyetinin 9 yıl aradan sonra Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması, Covid-19 tedbirleri altında yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ile Esabil Saylak’ın avukatı katıldı. Duruşmada, suçtan zarar gören Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da hazır bulundu.

Sanıklar’ın “Kurtoğlu’nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun generalliğe terfisi için suç uydurup Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları” iddia ediliyor.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlık ettiği heyette, görev süresi dolan üye Serdar Özgüldür yer almadı.

Ara karar açıklandı

Duruşmada ara karar açıklandı. Kurtoğlu’nun davaya katılma talebi kabul edilirken, Kurtoğlu’nun terfisinin dava konusu olay nedeniyle gecikip gecikmediğinin ve terfisinde bu soruşturma ve kovuşturmanın etkisinin bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmedildi.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi eski başkanı Fevzi Elmas ile eski Hakimler ve Savcılar Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski Yargıtay Üyesi Mustafa Kemal Özçelik ile dairenin o dönemki tetkik hâkimi Oğuzhan Kır’ın tanık olarak dinlemesine karar verildi.