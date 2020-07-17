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AYM, CHP'nin İnfaz Yasası'nın şekil yönünden iptali talebini reddetti

17 Temmuz 2020 15:34

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, 90 bin hükümlüyü tahliye eden İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP şekil yönünün dışında mahkemeye esas yönünden de başvurmuştu. CHP, 69 maddeden oluşan düzenlemenin 14 maddesinin başta eşitlik ilkesi olmak üzere Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.

13 Nisan'da AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edilen yasa, 15 Nisan'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, Meclis’e sevk edildiği günden bu yana düşünce suçlularını bütünüyle kapsam dışında bırakması, tutukluları kapsamaması, kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliğinde düzenlemeler içerdiği için eleştirilmişti.

CHP'nin başvurduğu maddeler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, infaz paketiyle hakkındaki başvuruları sonrası şunları söylemişti:

“Biz bu başvuruda Terörle Mücadele Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına girenlerin de yararlanmasını istedik. TCK’nın 314. maddesinin 3. fıkrasından ceza alanların da denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmeden yararlanmasını istedik. TCK 220. maddesi 6., 7., 8. fıkralarından hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani düşüncesini sosyal medya, görsel yazılı medya yoluyla ifade edenler bundan yararlansın. Hırsız, arsız gaspçı, infaz indiriminden yararlanırken düşüncesini Twitter’dan yayınlayanın bu indirimden yararlanmaması hakkaniyete sığmaz dedik. Miting yapma, toplantıya katılma, kitap yazma, hatta basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın dedik. Yani hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar, düşüncesini ifade edenler yararlansın dedik.”

“Kasten adam öldürme-yaralama, işkence, cinsel saldırı, özel hayatın gizliliği, uyuşturucu imal ve ticareti, devlet sırları ve casusluk suçları denetimli serbestlik ve koşullu salıvermeden yararlanmasın. Bunun dışındaki suçlarda denetimli serbestlik 2/3’den 1/2’ye insin diye başvurduk. Bu suçların indirimden muaf tutulmasını yüksek mahkemeye taşımadık.” 

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