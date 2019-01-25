Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi

T24

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde bu göreve dört yıllığına yeniden seçildi. Arslan’ın karşısına aday olarak çıkan Rıdvan Güleç yeterli oyu alamazken, ilk gün seçimine katılan Kadir Özkaya, sabah saatlerinde yarıştan çekildi.

10 Şubat 2015’te başkan seçilen Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta dolacak. Anayasa Mahkemesi’nde bu nedenle dün seçime gidildi. Arslan, yeniden başkanlığa aday olurken, karşısına Güleç ile Özkaya rakip olarak çıktı.

Mahkemede dün sabah yapılan ilk tur seçimlerde, hiçbir isim başkan seçilmek için gerekli oya ulaşamadı. AYM üyeleri, oylama turlarında eğilimlerini Arslan ve Güleç’ten yana kullandı. Arslan’ın 7 oya kadar çıktığı ancak Güleç’in de 6 oyu bulduğu bildirildi.

Özkaya çekildi

Oylamaya bugün sabah devam edildi. Oylama öncesinde Özkaya, adaylıktan çekildi. Özkaya’nın Arslan’a destek amaçlı olarak seçimden çekildiği bildirildi. Bunun üzerine Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ile Arslan yarıştı. Arslan, 9 oy alarak başkanlık için yeterli oya ulaştı. Güleç ise 6 oyda kaldı.

Arslan, 4 yıllığına yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu.

10 Şubat 2015’te başkan seçilen Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta dolacak. Arslan, yeniden başkanlığa aday olurken, karşısına Güleç ile Özkaya rakip olarak çıkmıştı. Mahkemede önceki gün sabah yapılan ilk tur seçimlerinde, hiçbir isim başkan seçilmek için gerekli olan 9 oya ulaşamamıştı. AYM üyeleri, oylama turlarında eğilimlerini Arslan ve Güleç’ten yana kullanmış, Arslan’ın 7 oya kadar çıktığı ancak 9 oya ulaşamadığı, Güleç’in de 6 oyu bulduğu belirtilmişti.

Adaylıktan çekilen Kadir Özkaya, Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilmişti.

1964 yılında doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı.

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005" projesinde "Hükümet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.

Adaylıktan çekilen Kadir Özkaya kimdir?

1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası.