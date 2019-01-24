AYM Başkanlığı için düğüm yarın çözülecek

T24 Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, 4 yıllık başkanlık süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme’de seçim maratonu başladı. Arslan’ın yanı sıra Rıdvan Güleç ile Kadir Özkaya’nın da aday olduğu seçimin ilk gününde, hiçbir isim başkanlık için gerekli 9 oya ulaşamadı. Seçime yarın devam edilecek.

10 Şubat 2015’te başkan seçilen Arslan’ın 4 yıllık görev süresi 10 Şubat’ta dolacak. Arslan, yeniden başkanlığa aday olurken, karşısına Güleç ile Özkaya rakip olarak çıktı.

Mahkemede dün sabah yapılan ilk tur seçimlerde, hiçbir isim başkan seçilmek için gerekli 9 oya ulaşamadı. AYM üyeleri, oylama turlarında eğilimlerini Arslan ve Güleç’ten yana kullandı. Arslan’ın 7 oya kadar çıktığı ancak 9 oya ulaşamadığı, Güleç’in de 6 oyu bulduğu bildirildi.

Oylamaya yarın devam edilecek. Arslan ile Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ve Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Kadir Özkaya yarın da yarışı sürdürecek. Adaylardan birinin diğeri lehine çekilmesi durumunda seçimin yarın sonuçlanabileceği belirtiliyor.

AYM Başkanı, mahkemenin 17 üyesi arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için seçiliyor.