AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görüşme nedeninin 25 Nisan’da AYM’de düzenlenecek kuruluş yıldönümü töreni olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı iki gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın 21 Nisan’da yaptığı bu ziyaretten iki gün önce HDP, hakkında açılan kapatma davasına karşı esas hakkındaki savunmasını AYM’ye sunmuştu. Zühtü Arslan’ın Erdoğan ziyaretini, kapatma davasıyla ilgili olarak yorumlayanalar da oldu.

Ankara Gazetecisi'nde yer alan habere göre; ziyaretin bu konuyla ilgili olmadığı öğrenildi. Arslan’ın Beştepe’ye gitmesinin asıl nedeninin, 25 Nisan’da AYM’de düzenlenecek kuruluş yıldönümü töreni olduğu belirtildi.

AYM Başkanı’nın, tören için bizzat Erdoğan’ı davet ettiği öğrenildi.

Geçmiş yıllarda da AYM Başkanları, Cumhurbaşkanlarının davetiyesini bizzat elden vermişti.

Fakat görüşmede, HDP kapatma davasının gündeme gelip gelmediği ise bilinmiyor.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la görüştü