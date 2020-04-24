AYM Başkanı: Bu salgın, sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerin ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 58. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajında yeni tip Koronavirüs nedeniyle etkinliklerinin iptal edildiğini belirterek, "hHepimizi evlerimize kapatan bu salgın, sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerin ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı" düşüncesini dile getirdi.

AYM Başkanı Arslan yazılı açıklamasında, “Bilindiği üzere bir süredir insanlık, sınır tanımayan, çok hızlı yayılan ve öldürücü olan bir virüsle savaşıyor. Günlük hayatımız, davranışlarımız ve diğer insanlarla ilişkilerimiz radikal şekilde değişiyor. Kısacası tüm dünya zor ve hassas günlerden geçiyor. Bu zor zamanlarda bireysel ve toplumsal düzeyde sabra, karşılıklı anlayışa ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bugün birlik ve beraberlik ruhuyla milletçe kenetlenme günüdür." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Kuşkusuz tarih bize zor zamanların özel kahramanları olduğunu göstermiştir. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde de özellikle sağlık çalışanları büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında söylenen meşhur bir sözü bugünün şartlarında sağlık çalışanlarına uyarlayarak diyebiliriz ki: 'İnsanlığın salgınla mücadele tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok insan, bu kadar az sayıda insana bu kadar çok borçlanmamıştı'. Bu kapsamda sürecin başından itibaren özveriyle çalışan Sağlık Bakanlığına, Bilim Kuruluna, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağlık yetkililerinin önerdiği tedbirlere uyarak bu süreci en kısa sürede ve her açıdan en az kayıpla geride bırakacağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum." görüşünü savundu.

Başkan Arslan açıklamasında şunları kaydetti:

Diğer yandan hepimizi evlerimize kapatan bu salgın, sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerin ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Başta yaşam hakkı olmak üzere, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve seyahat özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler, insanın varlığını insanca devam ettirmesinin olmazsa olmaz şartlarını oluşturmaktadır.

Bu yıl 58 yaşına giren Türk Anayasa Mahkemesi, anayasal hak ve özgürlükleri koruma görevini her durumda yerine getirmenin gayreti içindedir. Mahkememiz özellikle bireysel başvurunun uygulamaya geçtiği 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kararlar vermektedir.

Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz dönemde gerek norm denetiminde gerekse de bireysel başvuruda hak eksenli bir yaklaşımla önemli kararlar vermiş, temel hak ve özgürlüklerin standardının yükseltilmesine hatırı sayılır katkılar yapmıştır.

Belirtmek gerekir ki özellikle bireysel başvuru sisteminin etkili bir şekilde uygulanması, ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından hayati derecede önemlidir. Mahkememiz sadece nitelik olarak değil nicelik olarak da çok sayıda karar vererek ağır iş yükünü başarılı bir şekilde yönetmektedir. Bu vesileyle bireysel başvuruya ilişkin bazı istatistikleri paylaşmak istiyorum.

Bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana 268 bin civarında başvuru yapılmış, bunların yaklaşık 224 bini karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi 2019 yılında yaklaşık 40 bin başvuruyu sonuçlandırmıştır. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, yapılan başvuruları karşılama, karara bağlama oranı son iki yılda yüzde 93 olarak gerçekleşmiştir.

Milletçe salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde de Mahkememiz gerekli tedbirleri almak ve teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’yla kendisine verilen, anayasanın üstünlüğünü, demokratik hukuk devletini ve onun vazgeçilmez unsuru olan insanımızın temel hak ve özgürlüklerini koruma görevini bundan sonra da hakkıyla yerine getirme azim ve kararlılığı içinde olacaktır.

Son olarak, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yoğun iş yükü altında fedakârca çalışan tüm mensuplarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Emekli olan üyelerimiz ve personelimizden vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyet diliyorum.

Yaşanan salgından öğrendiklerimizin ve bundan sonra atılacak adımların daha sağlıklı bir dünyada yaşamamıza vesile olmasını ümit ediyor, tüm vatandaşlarımızı en içten duygularımla, saygıyla selamlıyorum.”