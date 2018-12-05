AYM: Aşı yaptırma sorumluluğu ailenin, aile hekimi suçlanamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) son yıllarda yanlış bilgi ve inanışlar nedeniyle hızla artan aşı reddi ile ilgili önemli bir karar verdi. Kararda “Çocuğa aşı yaptırma sorumluluğu ailenindir” denildi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçepete'nin haberine göre Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, bu kararın aile hekimleri için de çok önemli olduğunu belirterek, “Bireyler kendileri yada çocukları için aşı olmayı kabul etmediğinde Sağlık Bakanlığı aileyi değil aile hekimlerini sorumlu tutabilmekte ve hatta aile hekimlerine yaptırım yapabilmekteydi. Bu karar işte buna dur diyor” dedi.

Tüm dünyada birçok hastalığın yok edilmesini sağlayan, ülkemizde de büyük bir kısmı ücretsiz olarak yapılmakta olan en önemli sağlık ürünlerinden aşı ile ilgili gerek ülkemizde, gerekse dünyada son yıllarda yanlış bilgi ve inanışlardan yüzünden aşı yaptırmama oranı hızla artıyor. 4 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile AYM aşı sorumluluğunun aileye ait olduğuna hükmetti.

"Aşı kanun ile zorunlu olmalı"

Konuyla ilgili konuşan AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, AYM’nin en üst karar merci olduğunu belirterek, son derece bağlayıcı olan bu kararın aile hekimleri için de önemli olduğunu söyledi. Atakan, özetle şunları kaydetti:

“Ülkemizin dört bir yanında görev yapmakta olan aile hekimleri, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve aşı oranlarının artması için büyük bir özveri ile çalışırken, bireyler kendileri yada çocukları için aşı olmayı kabul etmediğinde Sağlık Bakanlığı aileyi değil aile hekimlerini sorumlu tutabilmekte ve hatta aile hekimlerine yaptırım yapabilmekteydi. Bu karar işte buna dur diyor. Yüksek Mahkeme, ‘bulaşıcı hastalığa ilişkin bir vakanın görülmediği ve/veya bir salgının ya da salgın tehlikesinin olmadığı normal durumlarda aşı takip sorumluluğunun asıl olarak anne ve babalar üzerinde olduğunun kabul edilmesi’ gerektiğine hükmetmiştir. Yani bundan sonra çocuğuna yada kendisine aşı yaptırmayı kabul etmeyen bireyler için hekimler suçlanamayacaktır. Ancak bunu da yeteli görmüyoruz. Aşı toplum sağlığı için çok önemlidir ve zorunlu olması gerekmektedir. Bir çok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de aşının zorunlu hale gelmesi için AHEF olarak kanun teklifi verdik. Umarım o günleri de göreceğiz.”