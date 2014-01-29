AYM ana dilde savunmanın Anayasaya aykırı olmadığına hükmetti

AYM, Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun Çankırı İnfaz Hakimliği sırasında düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi, AYM anadilde savunmanın Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. CMK’daki uygulama aynen sürecek.

Eminağaoğlu, yasanın sanığın iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabileceğine ilişkin düzenlemenin 4 ve 5 numaralı fıkralarıyla, bu konuda bir ay içinde yönetmelik çıkarılacağına ilişkin düzenlemenin iptalini istedi. AYM de düzenlemeyi esastan görüştü ve iptal istemini reddetti.

Tercüman parasını devlet karşılamayacak

Anayasa vizesi alan kanuna göre, sanık; iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. Tercüme hizmetleri, il adli yargı adalet komisyonlarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilecek. Bu tercümanın gideri devlet tarafından karşılanmayacak. Bu imkan, yargılamanın sürüncemede bırakılmasına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak. Tercümanlar, il adli yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilecek. Savcılar ve hakimler, bulundukları illerdeki listelerden değil, diğer illerdeki listelerden de tercüman seçebilecek.