Aylin Sözer'i öldüren Kemal A'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer'i evinde öldüren katil zanlısı Kemal A'nın ilk sözlü ifadesi ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ifadesinin doğru olup olmadığını araştırıyor.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili detayları anlattı. Habere göre, Kemal A, gözaltına alındıktan sonra verdiği ilk ifadede 32 yaşında olduğunu ve inşaatlarda işçilik yaptığını söyledi.

Sözer'i öldürdüğünü itiraf etmiş

Sözer'i de tanıdığını iddia eden Kemal A., sabah saat 08.00 sıralarında Sözer'in evine gittiğini belirtti. Orada bir süre Sözer ile konuştuğunu, daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını söyleyen Kemal A., bu tartışma sırasında Sözer'i boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

Tıklayın: Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor: "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!"

'Hırsızlık süsü vermek istedi, polisi de yakmaya çalıştı'

Uludağ, olayın ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek."

DHA: Tek kişilik hücreye kondu

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada Maltepe'de gözaltına alınan Kemal A., Cinayet Büro Amirliğinde tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi.

Özel ekip kuruldu

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yapılan soruşturmada Kemal A.'nın cep telefonu ile e-posta hesapları, hatta banka hesaplarının da inceleme altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, çevrede bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları da Cinayet Büro Amirliği'nde toplanıyor. Bu görüntüler kullanılarak şüphelinin eve giriş saati net olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Şüphelinin ilk yakalandığı anda polis memurlarına Aylin Sözer'le birlikteliği ile ilgili söylediği bazı iddiaların doğru olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından şüphelinin olayla ilgili ifadesinin alınmaya başlanacağı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceğini söyledi.

TIKLAYIN - Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!