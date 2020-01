Aylin Nazlıaka'dan CHP mesajı: Bana düşen her şartta bu ailenin neferi olmaktır

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, hakkında Meral Akşener’in partisine geçiyor iddialarını yalanlamasına ve sosyal medyadan açıklama yapmasına rağmen çok sayıda partili tarafından arandığını belirterek, “Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle ne kadar kenetlenmiş olduğumu hissettim. Bana düşen her şartta bu ailenin bir neferi olmaktır” dedi.

Nazlıaka, “Partinize ne zaman döneceksiniz” sorusuna, “Ben hiçbir yere gitmedim ki döneyim. Resmi olarak dönmeyi soruyorsanız; bana kalsa: hemen. Her koşulda ülkem için çalışmaya ilk günkü şevkle devam ediyorum” yanıtı verdi.

ODTÜ’de ormanlarından geçirilecek yol projesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına karşı mücadele yürüten Aylin Nazlıaka, istemeden 2 yıldır ayrı olduğunu söylediği partisiyle gönül bağının hiç kopmadığını söyledi. “Adalet yürüyüşünde partili arkadaşlarımla omuz omuza, yürek yüreğe yürüdük. Adalet kurultayında da yine beraber olacağız. Gün birlik ve beraberlik içinde olma günüdür” diyen Nazlıaka, “CHP'nin bir parçasıyım. DNA'larım belli, taşıdığım değerler, eylemlerim, söylemlerim ortada” diye konuştu.

“Ben hiçbir yere gitmedim ki döneyim” diyen Nazlıaka’nın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Yaklaşık 2 yıldır CHP’den ayrısınız. Bağımsız milletvekili olarak geçen bu süreyi nasıl değerlendirirsiniz?

2 yıldır partimden istemeden ayrı olsam da gönül bağım bir gün bile kopmadı. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bütün etkinliklere katılarak ve destek vererek gösterdiğimi düşünüyorum. Adalet yürüyüşünde partili arkadaşlarımla omuz omuza, yürek yüreğe yürüdük. Adalet kurultayında da yine beraber olacağız. Gün birlik ve beraberlik içinde olma günüdür. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Ben sadece hayır birleşenin değil, bu bileşenin önemli bir öznesi olan CHP'nin bir parçasıyım. DNA'larım belli, taşıdığım değerler, eylemlerim, söylemlerim ortada. Parti aidiyetim çok net. Ben partideyken de ihraç edildiğim dönemde de hep bu hassasiyetle davrandım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı var.

“Meral Hanım ve arkadaşlarına şimdiden başarılar dilerim”

Meral Akşener’in kurduğu partiye geçeceğiniz yolundaki haberler var?

Sayın Akşener’in verdiği mücadeleyi siyasal yaşamımız adına olumlu buluyorum. Ayrıca kadınların siyasette etkin görevlerde olması ve bir iddia ortaya koyması çok kıymetli; çünkü Türkiye'de kadın siyasetçi çok zor yetişiyor. Baksanıza; 26 kişilik kabinede kadın Bakan sayısı 1'den 2'ye çıktı diye mutlu olacak haldeyiz. Ne yazık ki bizdeki siyasi kurumlar gençleri ve kadınları öğütmek üzerine kurulmuş. Öne çıkan rol modellerin artması ülkemizin yararına olur. Ayrıca yeni bir parti demokrasimize katkı sağlayacaktır, siyasete hareketlilik getirecektir. Ben Meral Hanım'a ve çalışma arkadaşlarına şimdiden başarılar dilerim.

“Bana düşen her şartta bu ailenin neferi olmaktır”

Benimle ilgili sorunuza gelince; her zaman, her platformda söylediğim cümleyi yineleyeceğim: Benim yuvam Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu tür haberler basında yer aldığında, tüm partilerimize SMS gönderdim, sosyal medyadan açıklamalarda bulundum. Ama hala partililerimizden çok arayan var. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyle ne kadar kenetlenmiş olduğumu hissettim. Bana düşen her şartta bu ailenin bir neferi olmaktır.



CHP’ye dönüş ne zaman?



Ben hiçbir yere gitmedim ki döneyim. Resmi olarak dönmeyi soruyorsanız; bana kalsa: HEMEN. Ben her koşulda ülkem için çalışmaya ilk günkü şevkle devam ediyorum. Gericiler, doğa ve kadın düşmanları, bilime, sanata, çağdaşlığa, laikliğe karşı olanlar, emeği yok sayanlar, karşı devrim çabasındakiler...Her biriyle mücadeleye devam edeceğim.

Siyaseti bırakmayı düşündüğünüz oldu mu?

Asla. Siyaset; bir demokrasi ve hak arama mücadelesidir. Bu mücadele yaşamla iç içedir. İnsan yaşamaktan vazgeçer mi hiç.