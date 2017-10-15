Aylin Nazlıaka, 'cinsel gönderme' gerekçesiyle açtığı davayı kazandı

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Anayasa değişikliği görüşmelerinde kendini Meclis kürsüsüne kelepçelemesiyle ilgili, Talat Atilla'nın "kelepçeli-kırbaçlı eylem” ifadesiyle 'cinsel gönderme' yaptığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Talat Atilla'ya 5 bin lira tazminat cezası verildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM’deki Anayasa görüşmeleri esnasında, kendisini kürsüye kelepçeleyerek tasarıyı protesto etti. A Haber’de yayınlanan “Arka Plan” programını yapan Talat Atilla “kelepçeli-kırbaçlı eylem” ifadesi üzerine Nazlıaka, “cinsel gönderme” yapıldığı gerekçesiyle dava açtı.

Nazlıaka’nın avukatı Gökhan Candoğan, “Müvekkilimin cinsel kimliği üzerinden kendisini aşağılamaya dönük bu sözler hakaret niteliğindedir. AİHM’in siyasetçilerin itibarının korunmasına ilişkin kararları da gözetilerek gerekli cezanın verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Talat Atilla’nın avukatı ise müvekkilinin cinsel imada bulunmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme heyeti, Atilla’nın 5 bin lira tazminat cezası verilmesini kararlaştırdı.

Nazlıaka: Sözler kadın kimliğini hedef alıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Aylin Nazlıaka, “Ben bir siyasetçiyim ve elbette eleştiriye açığım, ancak Talat Atilla tarafından söylenen sözler nerede, kime söylerseniz söyleyin cinsel bir gönderme içermektedir, eleştiri sınırlarını aşan ve kadın kimliğini hedef alan niteliktedir. Benim anayasa görüşmeleri esnasında yaptığım eylem son derece meşrudur” diye konuştu.

İfadelerin kadın kimliğini aşağıladığını belirten Nazlıaka, şu ifadeyi kullandı:

"Aynı eylemi bir erkek vekil yapsaydı, asla böyle çirkin laflar etmezlerdi. Kelepçeli eylemi kendi hayal dünyasıyla kırbaçlı eylem olarak yorumlayan bu zihniyet, kadın kimliğini aşağılamaya ve kadına yönelik şiddeti arttırmaya hizmet etmektedir. Bu kişilere İstanbul Sözleşmesi’nin ‘söylemsel başta olmak üzere her türlü düzlemde gerçekleştirilen ayrımcılığın şiddet doğurduğu’ maddesini hatırlatmak isterim."

Nazlıaka’nın, cinsel fantezi imasında bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu Fuat Uğur ve Ömer Turan’la ilgili dava dosyaları ise hala inceleme aşamasında.