Aylin Kotil'in yürüyüşü 19 gün sonra Kuğulupark'ta bitti

Yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Aylin Kotil, 19 gün süren yürüyüşünü Gezi Parkı eylemlerine ev sahipliği yapan Kuğulupark'ta noktaladı.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi için 8 Temmuz'da İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye başlayan Aylin Kotil, 19 gün süren yürüyüşünü tamamladı. Kotil'in yürüyüşü Kuğulu Park'ta son buldu.

Yürüyüşün son iki gününe destek için Kotil'in eşi Çağlar Yıldırımer de katıldı. Kuğulupark'ta vatandaşlar tarafından tezahüratlar eşliğinde karşılanan Kotil, karşılamaya katılanlara teşekkür etti.

Bu arada, Kotil'in Gezi Parkı'ndan getirdiği toprak belirlenen alana döküldü.