Aylin Kotil: İnsanlar artık gününe göre davranan siyasilerden sıkıldı

CHP'den Beyoğlu için adaylığını koyan Aylin Kotil, İstanbul'un gereksiz şekilde ışıklandırılarak pavyona dönüştürüldüğünü söyledi. Kotil ayrıca, "insanlar artık gününe göre davranan siyasilerden sıkıldı. Sakın yanlış anlaşılmasın ben bunu Mustafa Sarıgül için söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim barajının kalkması için Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşle dikkatleri üzerine çeken Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Chp adına Beyoğlu Belediye Başkanlığı için yarışacak. Milliyet gazetesine konuşan Kotil, İstanbul için "İstanbul da çok güzel bir şehir, gereksiz makyajlarla çok basit bir görüntü almaya başladı. Bütün binalar ışıklandırılıyor, şehir bir pavyona dönüştü" dedi.

Aylin Kotil'in açıklamalarından satır arası başlıklar:

Siyasete hem de Beyoğlu Belediyesi Başkan aday adayı olarak atılmaya nasıl karar verdiniz?

Beyoğlu benim doğduğum ve yaşadığım yer. Ben de sonuçta siyasetle ilgilenen bir aileden geliyorum. Ve hayatımın her döneminde siyaset hep hayatımın içinde oldu. Sanıyorum bunun aday adayı olmamda çok büyük etkisi var.

Chp'nin çok net artısı

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İbb) Başkanlığı adaylığı için kıyasıya bir yarış olacak gibi görünüyor.

CHP'de güzel olan taraf budur. Bir sürü aday olur ve o adaylar içerisinden biri seçilir. Bu çok demokratik bir yarıştır ve bu kaliteyi arttırır, demokrasiyi getirir. Ben bu yarışa partinin çok net bir artısı diye bakıyorum.

Gürsel Tekin başarılı bir isim

Aslında Chp'nin İbb başkanlığı için tek adayı olması onun da Sarıgül olması bekleniyordu. Fakat aday adaylığını ilk açıklayan Gürsel Tekin oldu. Tekin'in, Sarıgül'ü adaylığa zorlamak için aday adaylığını koymuş olabileceğini söyleyenler oldu...

Öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Gürsel Tekin, Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'in aday olduğu dönemde de adı geçen ve Kemal Bey'le birlikte gezen biriydi. Ayrıca belediyecilikten gelen, İstanbul'u çok iyi tanıyan, il başkanlığı döneminde çok iyi bir il başkanlığı geçirmiş olan bir partilimiz. Zaten siyasetle uğraşıp da kim İbb Başkanı olmak istemez? Dediğim gibi çok da başarılı bir il başkanlığı dönemi geçirdiği için ben sırf sıkıştırmak için aday olarak ortaya çıktığını düşünmüyorum.

Mustafa Sarıgül'e sorun

Diğer yanda da eski eşiniz Mustafa Sarıgül var... Chp'den aday adayı olacağı söyleniyor fakat henüz net bir açıklama yapmadı.

Bu onun cevaplaması gereken bir soru. Buna benim yorum yapmam yanlış olur diye düşünüyorum. Çok enteresan bir şekilde bu sorular sürekli Kemal Bey'e soruluyor, Gürsel Tekin'e soruluyor, bana kadar soruluyor ama Mustafa Sarıgül'e sorulmuyor.

İnsanlar güven duymak istiyor

Çünkü kendisi net bir açıklama yapmıyor. Net olmak dediğim bu. Net olmaya artık siyasilerin ihtiyacı var. İnsanlar artık gününe göre davranan siyasilerden sıkıldı. Sakın yanlış anlaşılmasın ben bunu Mustafa Sarıgül için söylemiyorum, genel olarak konuşuyorum. İnsanlar netlik bekliyor, güven duymak istiyorlar.

Evli olmasaydım siyasetle uğraşırdım

Hep siyasetin içinde olduğunuzu söylüyorsunuz fakat Mustafa Sarıgül'le evliyken değil de siyasete şimdi girdiniz. O dönemde acaba Sarıgül siyasette olduğu için siz kendiniz ödün mü verdiniz?

Tabii ki orada bir fedakarlık söz konusu... Bunu yadırgayamam. Ben onunla evli olmasaydım siyasetle uğraşırdım. Fakat bir ailede bir kişi siyaset yaptığı vakit öbürünün yapmasını ben şık bulmuyorum, hoş da bulmuyorum. O yüzden ben kendimi öteledim. Görev anlamında öteledim ama her zaman siyasi birikimimi, gözlemlerimi kendisine aktardım.

İstanbul pavyona dönüştü

Beyoğlu'ndan aday adaylığınızı açıkladınız, projeleriniz neler?

Şu anda henüz projelerimi açıklayamam ama şunu söyleyebilirim; hep bir peyzaj çalışması var ve bu beni irite ediyor. Niye doğal bırakılmıyor? Şimdi de duvarlara çiçek koyuyoruz. Her şeyi aştık bitti, duvarlarda çiçek var. Baktığımzıda meydan yeni yapıldı ve yerler çatlak. Ben bunu şeye benzetiyorum çok güzel bir kadın makyaj yapınca basitleşebilir. İstanbul da çok güzel bir şehir, gereksiz makyajlarla çok basit bir görüntü almaya başladı... Bütün binalar ışıklandırılıyor, şehir bir pavyona dönüştü. Gereksiz makyaj bunlar hep... Akm yapılacak diye söz vermişti. Fakat şu anda orada kocaman barok tarzda bir polis karakolumuz var.