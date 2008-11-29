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Politika

Aylin Kotil CHP'ye hazırlanıyor

CHP'den ihraç edilen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, CHP saflarına katılıyor

29 Kasım 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile girdiği 'CHP'lilik mücadelesini' kaybeden Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bugün DSP'ye katılırken, eski eşi Aylin Kotil de CHP saflarında çalışmaya hazırlanıyor. Aylin Kotil'in CHP adına çalışmalara katılmasına CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vize verdiği ortaya çıktı.

Baykal izin verdi

Mustafa Sarıgül'den geçen yıl boşanan Aylin Kotil, geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul il yöneticilerinden birisi ile il başkanı Gürsel Tekin'e 'görüşme' teklif etti. Edinilen bilgilere göre, Tekin hemen genel başkan Baykal'ı arayıp bilgi verdi. Baykal'ın "Neden olmasın. Kapımız herkese açık. Ayrıca memnun olurum" demesi üzerine Gürsel Tekin Aylin Kotil ile bir araya geldi.

Görev istemedi

CHP eski İstanbul belediye başkanlarından Aytekin Kotil'in yeğeni olan Aylin Kotil'in yakın çevresine görüşme ile ilgili olarak "CHP ile görüşmemizde henüz bir görev tanımlaması yapmadık. CHP'li politikacı bir aileden geldiğim için her zaman siyasetin içinde oldum. Bu kez kendim aktif olarak yer almak istiyorum. Yaptığımız görüşmede bunu gündeme getirdim. Her hangi bir ilçeye adaylığım gündeme gelmedi. Parti nasıl ve ne şekilde çalışmamı isterse öyle çalışacağım" diyerek görev beklentisi içinde olmadığını söylediği kaydedildi.

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