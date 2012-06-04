Aylin Aslım'ın evine polis baskını

Türk rock müziğinin tanınmış isimlerinden ve dizi oyuncusu Aylin Aslım, gürültü nedeniyle komşuları ile mahkemelik oldu.

Aylin Aslım'ın Fulya'daki evinin bulunduğu apartmandaki alt kat komşusu Nursel Öksüz, sanatçının evine çok sayıda misafir geldiğini ve sabah saatlerine kadar bağırarak konuşmaları nedeniyle uyuyamadığını belirterek Şişli Polis Merkezi'ne şikayette bulundu.

Öksüz, tansiyon hastası olduğunu, gürültüler nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Şikayet üzerine 27 Mayıs tarihinde Aylin Aslım'ın evine giden polisler, ifade vermesi için şarkıcıyı karakola davet etti.

Ancak bacağının kırık olduğunu ifade eden Aslım bu nedenle karakola gelemeyeceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili ünlü şarkıcı hakkında "rahatsızlık verme" suçundan soruşturma başlattı. (Bugün)