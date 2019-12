Aylık Hesabında Temel Alınan Esaslar

A- 2000 yılı öncesi ve sonrası ayrı hesaplanır:



B- Prime esas kazanç ve süreler bilinmeli:

C- Emekli aylığı için üç ana koşul:

D- Tempo24 aylıkları nasıl hesapladı:

E- Emekli aylığınız ne kadar:

20 yıl (7200 gün) sigortalı olarak çalışanlar

25 yıl (9000 gün) sigortalı olarak çalışanlar

4447 sayılı Kanun ile SSK’da maaş hesabı ikili bir sisteme göre hesaplanmaktadır. Önce 2000 yılı öncesi çalışılan süreler için kısmi bir aylık, daha sonra da 2000 yılı sonrasında çalışılan süreler için kısmi aylık hesaplanmakta, bu iki kısmi aylığın birleşmesiyle sigortalının toplam yaşlılık aylığı bulunmaktadır.Yaşlılık aylığı (Emekli Maaşı) hesaplaması için SSK’lının her ayın prim kesilen kazanç tutarlarını, yani prime esas aylık kazançlarını ve her yıl ne kadar sigortalı olarak çalıştığını bilmesi gerekmektedir.SSK’ya tabi olarak çalışanların yaşlılık aylığı alabilmeleri için durumlarının aşağıdaki üç koşula da uygun olması gerekir:Kadın için 20 yıl; Erkek için 25 yılın doldurulması09.09.1981 tarihinde işe girenler için kadınlarda 40 yaş, Erkeklerde 44 yaş; 24.05.1999 tarihinde işe girenler için Kadınlarda 56 yaş, Erkeklerde 60 yaşın tamamlanması.(İki tarih arasında kalanlar için 15 ayrı tarihe göre emeklilik yaşı kademeli olarak değişmektedir).09.09.1981 tarihinde işe girenler için 5000 gün, 24.05.1999 tarihinde işe girenler için 5975 günün doldurulması.İki tarih arasında 15 ayrı tarihe göre prim gün sayısı kademeli olarak değişmektedir.(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 4759 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre 4759 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 23.5.2002 tarihine kadar, kaç yıldan beri sigortalı olunduğuna göre emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişmektedir).Tempo24 bütün sigortalıların, kendileri adına her ay kaç gün üzerinden ne kadar kazanç gösterildiği bilgisine sahip olmalarının güçlüğünü dikkate alarak 20 yıl (7200 gün) ve 25 yıl (9000 gün) sigortalılık süresi üzerinden örnek hesaplamalar hazırladı.Bu hesaplamaların, bütün prim ödeme düzeylerindeki sigortalıları genel olarak kapsamasına özen gösterildi.Örnek hesaplamalarımızda “prime esas gösterilen kazançları” ilk olarak “asgari ücret” tutarında bildirilmiş kabul ettik ve emekli aylığı hesaplamasını bu rakama göre yaptık. Sigortalıların ağırlıklı bir bölümünün prime esas kazançlarının işveren tarafından “asgari ücret” düzeyinde bildiriliyor olması nedeniyle, bu kategoride yaptığımız emekli aylığı hesaplaması Türkiye’deki sigortalıların önemli bir kesimini kapsamaktadır.Asgari ücret seviyesi sonrasındaki örnek hesaplamalarda prime esas gösterilen kazançları kademeli olarak yükselttik. Öncelikle kazançları asgari ücretin yüzde 10 daha fazlası düzeyinde varsayarak hesapladık.İzleyen emekli aylığı hesaplamalarında prime esas gösterilen kazançları asgari ücretin yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80, yüzde 90, yüzde 100, yüzde 120, yüzde 140 ve yüzde 160 fazlası üzerinden bildirildiğini varsaydık.Son örnek hesaplamada ise, çalışılan bütün sürelerde sigortalı için tavandan (en yüksek düzeyde) prim ödendiğini varsaydık.SSK istatistiklerine göre sigortalıların yaklaşık yüzde 50’si için prime esas kazanç olarak asgari ücret tutarında bildirimde bulunulmaktadır. Prime esas kazançta, asgari ücretin iki katına kadar olan bildirimler de, toplam bildirimlerin yüzde 85’ini oluşturmaktadır. Tavandan prim bildirilenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 3’tür. Örneklerimize tavandan prim ödeyenleri de kattığımızda aylıklara yönelik olarak’ün yaptığı işçi emekli aylıkları hesaplamaları toplam sigortalıların yüzde 88’ini kapsamaktadır.tüm SSK’lıların emekli olduklarında yaklaşık olarak alacakları aylıkları yukarıda sayılan esaslara ve verilen bilgilere göre hesapladı. Aylık hesabında kullanılan veri tablolarını da, meraklıları için çalışmamıza ekledik.20 yıl ve 25 yıllık hizmet süreleri esas alınarak ayrı ayrı yaptığımız hesaplamalardan birisi sizin alacağınız emekli aylığına yaklaşık bir rakam olacaktır.Emekli aylığınızın yaklaşık miktarını öğrenmek için lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanını seçiniz.