Aylık 2 milyon dolar harcayan Johnny Depp iflasın eşiğinde

Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow'u, Johnny Depp'in müsrifliği yüzünden iflasın eşiğinde olduğu ileri sürüldü. 400 milyon dolardan fazla serveti olduğu tahmin edilen Depp'in finans işlerini yürüyen ve borçlarından ötürü yıldıza dava açan Management Group'un mahkemeye sunduğu belgelerde, Hollywood yıldızının harcamalarından örnekler verdi. 53 yaşındaki aktörün kalem kalem belgelenen aylık harcamalarının 2 milyon doları (yaklaşık 8 milyon Türk Lirası) bulduğu açıklandı.

NTV'nin haberine göre, vergi borçlarını zamanında ödemedikleri için Johnny Deep'i 5,7 milyon dolar zarara soktuğu iddia edilen firma; ünlü oyuncunun yüz yüze olabileceği herhangi bir maddi sıkıntıdan kendisinin sorumlu olduğunu öne sürdü.

"Finansal durumuyla ilgili tekrar eden uyarılara rağmen ayağını yorganına göre uzatmayı reddetti" diyen firmaya göre Johnny Depp, 14 evi için 75 milyon dolardan fazla harcadı.

The Deadline internet sitesi tarafından elde edilen dava dosyası, aktörü aşağıdaki harcamaları yapmakla suçluyor:

18 milyon dolar: 45 metrelik yat

4 milyon dolar: Başarısız plak şirketi

3 milyon dolar: Arkadaşı Hunter S. Thompson için cenaze töreni

300 bin dolar: 40 kişilik çalışan kadrosunun aylık maaşı

200 bin dolar: Aylık özel uçak harcaması

150 bin dolar: Aylık 24 saatlik güvenlik

30 bin dolar: Aylık şarap masrafı

Firma ayrıca Depp'in Hollywood koleksiyonunu koyduğu 12 depo bulunduğunu öne sürüyor.