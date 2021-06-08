Aylık 161 bin lira maaş alması tartışma yaratmıştı; KuveytTürk Yönetim Kurulu üyesi de olan Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan 'amel defteri' açıklaması

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın KuveytTürk Yönetim Kurulu üyesi de olduğunu belirttiği Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Saray'daki Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı"nda konuştu.

Sosyal devlet kavramında, imaretlerin katkısının büyük olduğuna inandıklarını dile getiren Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu emanetin duası ile bedduası ile muhatabının da biz olduğumuzu, başında bulunduğumuz kurumun sorumluluğunun ve vebalinin ağır olduğunun şuurundayız. Vakıf kuran ecdadımızın öldükten sonra da amel defterlerinin kapanmamasına özen gösteriyor, dünyayı merhamet ve şefkatle kuşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Zira vakıf, ölüme meydan okumaktır."

161 bin lira maaş alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ayda 161 bin 928 TL lira maaş aldığını açıklamıştı.

Yavuzyılmaz, aynı zamanda KuveytTürk Yönetim Kurulu Üyesi olan Burhan Ersoy'un maaşını Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı'na dayanarak hesapladığını belirtmiş, buna göre Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 62.455 TL ve kâr payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık gelirinin 161.928, TL olduğunu kaydetmişti.