'Aylığım 54 bin TL, servetim 40 milyon dolar'

T24 - Sağ kolu Mustafa Tuncel'in "İmar oyunlarıyla 2 milyar dolar servet yaptı" iddiasını ortaya attı. Durak iddia üzerine İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek MHP'li Meclis üyesi Mustafa Tuncel hakkında "rüşvet kasedi" ortaya çıkarmasının ardından "birilerinin hedefi haline geldiğini" iddia etti. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların "gündem değiştirmek" amacından olduğunu söyleyen Durak, "Bana iftira atanların hepsini mahkemeye vereceğim" dedi.



Vatan gazetesinin haberinde aylık gelirinin 54 bin lira olduğunu açıklayan Durak’ın 15 gün önce verdiği mal beyanında tam 1.8 milyon metrekare arazisi olduğu görülüyor. Durak, bu arazilerin 161 bin metrekarelik bölümünü son 5 yılda imardan geçirmiş.



İlk olarak 1985 yılında Adana Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Durak aradan geçen 25 yıl içinde sadece bir kez seçilemedi. Bu süreçte 4 parti değiştirdi. Aradan geçen 20 yıl içinde kendisiyle ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak geçtiğimiz hafta yola birlikte çıktığı hangi partiye geçerse birlikte hareket eden Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Tuncel’in sözleri Durak’ın koltuğunu salladı. Tuncel, yol arkadaşıyla ilgili olarak tam 2 milyar dolarlık serveti olduğunu iddia etti.





Arazi zengini



Peki Aytaç Durak’ın bu kadar serveti var mı? Durak’a sorulduğunda servetinin yaklaşık 40 milyon dolar olduğunu söylüyor. Bunun tamamen alın teri ve miras yoluyla kaldığını arsa zengini olduğunu söylüyor. Durak, 26 Şubat 2010 tarihinde valiliğe verdiği mal beyanında toplam bir milyon 804 bin 797 metrekare taşınmazı olduğunu beyan etti. Bu taşınmazların bir milyon 396 bin metrekaresi tarla. 397 bin metre kare ise arsa. Bu arsaların 278 bin metrekaresi imarlı, yani üzerinde ya bina var ya da bina yapılmaya elverişli.





Baldızından çiftlik miras



Aytaç Durak’ın mal varlığı listesinde en son değişiklik ise 26 Ocak 2010 tarihinde olmuş. Eşinin kız kardeşinin vefat etmesi üzerine 350 dönüm metrekarelik tarla ve binadan oluşan çiftlik 3 kardeş arasında eşit pay edilmiş. Durak bu çiftliğin değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğunu, eşinin payına ise 5 milyon TL düştüğünü söylüyor.





Tarlalar imardan geçti



Durak’ın mal beyanı incelendiğinde çok çarpıcı bir nokta ortaya çıkıyor. Başkanın 397 bin metrekarelik arsasının 278 bin 794 metrekaresi imarlı. Bu imarlı arazinin 161 bin metrekaresine son 5 yıl içinde imar gelmiş. Yani Durak’ın kendi başkanlığı döneminde tarla olan arazilere imar yapılmış. En son 54 bin metrekarelik arsanın imarı 12 Şubat 2009 tarihinde yapılmış.Bütün listeye bakıldığında sadece 38 bin metrekarelik alana kendisinin döneminde imar yapılmadığı ortaya çıkıyor.





Beyanda kira geliri yok



Mal beyanı incelendiğinde Durak’ın bankada yaklaşık 1 milyon TL nakiti olduğu ortaya çıkıyor. Durak’ın eşine ve iki çocuğuna ait 3 banka hesabında 676 bin TL’si bulunuyor. Ayrıca yine banka hesabında 204 bin doları da var. Aynı beyannamede borç ve alacak çizelgesi de bulunuyor. Bu çizelgeye göre kızı Ayşe Cavca’a ve eşi Fahriye Durak’a borçlu. Kızına 50 bin TL kira borcu bulunurken eşine ise toplam 750 bin TL borçlu. Ancak Aytaç Durak’ın oğlundan da 250 bin lira alacağı var. Mal beyanında Migros’tan gelen gelir ve kira gelirleri yer almıyor.





Durak: Bana iftira aranların hepsini makemeye vereceğim



Aytaç Durak, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuncel'in "İmar değişiklikleri ile 2 milyar dolar servet yaptı" iddiasına İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla yanıt verdi.



Durak, MHP'li Meclis Üyesi hakkındaki rüşvet kasedini açıkladıktan sonra "birilerinin hedefi haline geldiğini" vurguladı ve bu iddiaların amacının "gündemi değiştirmek" olduğunu savundu.



'Benimle uğraşanlar siyasi mefta oluyor'



İftira atanlara ve hakkındaki iddiaları haberleştiren gazeteye dava açacağını dile getiren Durak, "Benimle uğraşanlar siyasi mefta oluyor. Allah'a şükür bana bir şey olmuyor. Bir şey olmayınca kızıyorlar, kızınca da iftira atıyorlar, dedikodu üretiyorlar. O iftira atanların hepsini mahkemeye vereceğim. Hiçbirini de affetmeyeceğim. Veremeyeceğim hiçbir hesap yok. 'Hodri meydan' diyorum. Bana iftira atanların hepsini mahkemeye vereceğim." diye konuştu.



Ayraç Durak malvarlığı ile ilgili sorulara da ayrıntılı olarak yanıt verdi ve iddialarda sözü edilen arsaların tümünü belediye başkanı olmadan aldığını açıkladı.



'Belediye Başkanı olmadan önce mal varlığım vardı'



"Belediye başkanı olmadan ve olduktan sonraki mal varlığınız ne kadar?" şeklindeki bir soruya Durak şu şekilde yanıt verdi: "Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığımda pek fazla bir değişiklik olmadı. Ben Belediye başkanı olmadan önce 1970'li yıllarda Adana'yı kuzeye taşıyoruz dediğim yerler şehir oldu."



MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuncel ile ilişkilerinin bozulma nedeni ile ilgili bir soruya Durak, "Siyasi bir hayatımız oldu. Rüşvet kaseti açıklandıktan sonra 'yarası olan gocunur' dedim ya işte o gocunanlardan biri Mustafa Tuncel'di. Ondan sonra ilişkiler bu noktaya geldi " diye yanıt verdi.



'Sicilim çok temiz'



Diğer partililere de seslenen Durak, yolsuzluk iddilarını açıklamalarını isteyerek, "Bana çok fazla iftira atıldı. Sicilim çok temiz... Rüşvet de yaptırmam. Geçen günler elime bir rüşvet kaseti geçti. Bir belediye meclis üyesi ile, birkaç belediye meclis üyesinin olduğu bir kaset 260 bin dolar nasıl sayılacak? Nereye atılacak? Bu 260 bin dolar resepsiyona bırakılsın...Meclisten de geçilsin şeklinde bunun adı rüşvet. Eğer bir belediye başkanı cesursa kaseti açıklar. Veya bir gazeteye sızdırır. Ben cesurum kimseye eyvallah demedim" dedi.



'Okul olsun dedim'



Basın mensuplarının sattığı arsanın okul olması için söz verip vermediği yönündeki soruya cevap veren Aytaç Durak, "Ben bir yer satmışım. Sattığım yeri alanlar "okul olsun mu?ö dediler; olmasın mı diyeyim?. Ama meclis kızdı okul olmasın dedi. Buraya okul yapılmak isteniyorsa yapılır dedim. Benim belediyecilik anlayışım böyle. Benden geçer dedim. Meclisten geçmedi maalesef. Bir şey bulamıyorlar bula bula bunu buluyorlar" dedi.



Okulun yapıldığı yere yakın arazileriniz var mı sorusuna, "evet" diye cevap veren Aytaç Durak, "Bu alana belediye kaynaklarıyla yatırım yapıyor musunuz?" şeklindeki soruya 80'li yıllardaki ilanları göstererek "yeni şehri zaten bu tarafa kuruyoruz diye cevapladı.



'Keşke o konutları yapmasaydım'



Basın mensuplarının, Mustafa Tuncel'in "2 milyar dolarlık serveti var" yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Aytaç Durak, "Benim servetim 40 milyon liranın biraz daha üzerinde. Bir rüşvet kaseti açıklanıyor. Belediye meclis üyelerinden birinin pazarlık yaptığı belli. Gündemi değiştirmek için ipteki cambaza bak diyor. Rüşvet konusu tartışılmasın başka şeyler tartışılsın isteniyor. Ben kendisine bunları hiç sormadım. Çünkü o bunların sorulmasını kavga çıkmasını istiyor. Kavga olsun yüz kızartıcı olaydan dolayı değil adi bir olaydan yargılanacaksam yargılanayım diyor. Bu kasetin peşindeyim bu kaset başka kasetleri de getirecek" dedi.



Toplantıda gazetecilerin belediye başkanı olmadan önce aldığı arsaların ve buralara yaptığı konutların başkan olduktan sonra ne kadar değer kazandığı yönündeki soruları ısrarla net olarak cevaplamayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak "Keşke o arsalara o konutları yapmasaydım şimdi daha karlı olurdum Çünkü oraların değeri sürekli artıyor, daha da artacak. Eski değeriyle şimdiki değeriyle arasında çok fark olmuştur. Arsalarımın değeri tabii ki artıyor, artmasın mı? Belediye başkanı olmadan 15 sene önce benim şirketim çok inşaat yaptı. Şirket olarak inşaatların Adana'nın kuzeyinde yapılmasını uygun gördük. Ben kuzeyde inşaatlara başlarken oralar boş ve bakirdi. Hiç inşaat yoktu. Oraların ismi yokken yaptığım evlerin beyaz olması nedeniyle bölgenin ismi beyaz evler oldu. isimlerini bile ben koydum. Ben belediye başkanı değilken şahıs olarak başlattım" diye cevap verdi.

